‘Selfie’ de una autoridad de seguridad colombiana con ‘La Madame’ levantó polémica

Una ‘selfie’ que circuló en redes sociales en la que se ve a Víctor Hugo Arango, jefe de seguridad de Distriseguridad, junto a Liliana del Carmen Campos Puello, alias ‘La Madame’, detenida por dirigir una red de proxenetismo en Cartagena, ha levantado críticas desde varios sectores del gobierno de Colombia.

Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, este lunes 8 de octubre del 2018, utilizó la red social Twitter, para hace cuestionamientos sobre la actuación del Jefe de seguridad de Distriseguridad y del Alcalde de Cartagena por la imagen donde el funcionario aparece junto a ‘La Madame’, durante las fiestas de la Virgen de la Merced, que se celebraron en el centro de detención en el que se encuentra.



La Vicepresidenta de Colombia escribió: “Director de Distriseguridad de Cartagena en ‘selfie’ con 'La Madame', va en contravía de la lucha contra la corrupción y la construcción de una administración pública que actúe con ética y sea referente de la decencia. Señor alcalde Pedrito Pereira, el desempeño técnico del señor Víctor Hugo Arango, jamás podrá justificar actitudes dubitativas de la administración que usted preside en Cartagena. El rechazo a fotos con 'La Madame' debe ser contundente”. Demostrando, la Segunda Mandataria, que exige un reacción por parte de la Alcaldía de Cartagena.

Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de Colombia, expresó su asombro con el acto del funcionario y el silencio de la Alcaldía de esa ciudad, según el portal Blu Radio. El Fiscal habría señalado que “Es una actitud de reproche, no es posible que se estén mandando mensajes equivocados y mucho menos como padres de familia, no es posible que se estén vanagloriando con este tipo de actividades”.



La imagen fue tomada en el evento anual por las fiestas de la Virgen de La Merced en la cárcel para mujeres San Diego. El alcalde Pereira aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión que tomará respecto al tema.



Campos Puello es señalada por el fiscal Néstor Humberto Martínez de ser la mayor proxeneta de la ciudad y enfrenta los delitos de concierto para delinquir, inducción a la prostitución y trata de personas. Fue detenida el lunes 2 de agosto por la Policía de Colombia que capturó a 18 personas que integraban una red de explotación sexual de menores de edad colombianas y venezolanas.