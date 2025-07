Zavae Isaac Noboa fue reportado como desaparecido el 26 de julio de 2025. La última vez que se lo vio fue el 25 de julio en el sector de La Floresta.

Zavae Isaac Noboa desapreció el 25 de julio

Zavae Isaac Noboa fue visto por última vez en el Club La Catedral el jueves 25 de julio, en el sector de La Floresta, norte de Quito. Un video registró que cruzaba una calle en el sector a las 03:31.

Zavae llevaba una camiseta y un pantalón negro y el último contacto con su familia fue cuando se comunicó con su madre para decirle que iba camino a casa pero nunca llegó.

Su mamá inició una cadena en redes sociales buscando alguna información sobre el paradero de su hijo y pidiendo que se comparta su foto por si alguien lo veía lo pudiera reconocer.

La Policía y la Fiscalía compartieron su fotografía en sus cuentas oficiales para tratar de ubicarlo.

#DesaparecidosEcuador | #Pichincha: si tienes información sobre la ubicación de Zavae Isaac Noboa Vásquez, comunícate de inmediato con las autoridades. Fue visto por última vez el 25 de julio de 2025 en el sector de La Floresta, en el centro norte de #Quito. pic.twitter.com/lXxuek1kas — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 26, 2025

Zavae Isaac Noboa fue hallado sin vida

Lamentablemente, el joven Zavae Isaac Noboa fue hallado sin vida en el sector de Guápulo, cercano adonde fue visto por última vez, La Floresta.

Su muerte está en investigación; sin embargo, se presume que fue víctima de un acto delictivo.

En redes sociales, su madre compartió un mensaje de agradecimiento por la ayuda en la campaña que se desató para la búsqueda de su hijo.

En el mensaje expresó su dolor por la pérdida de su hijo y comentó que le llena el corazón ver el cariño de la gente que lo conoció.

“Quiero agradecer a todas las personas por compartir, por ayudarme en la búsqueda de mi hijo, me llena el corazón saber que tanta gente lo ha querido, hoy me arrancan las entrañas. Mi hijo ya no está en este mundo y solo me queda la esperanza de pensar que mi Dios lo acogerá y un día volveré a escuchar su voz, diciendo ‘mamita te amo, eres la mujer más hermosa'”, dijo.

Además, en su doloroso mensaje, señaló que no sabe cómo seguir y que lamenta no poder responder todos los mensajes que le han enviado.

“No me siento capaz ahora mismo”, dijo y agregó que comunicará en dónde se dará “el último adiós” a Zavae.





