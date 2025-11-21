Wilson Toainga presentó la renuncia al cargo de fiscal general del Estado este viernes 21 de noviembre de 2025.

El hasta hoy Fiscal General del Estado Subrogante, Wilson Toainga, anunció su renuncia irrevocable al cargo, tras permanecer al frente de la institución desde abril de 2019 y luego de una prórroga dispuesta por criterios de la Procuraduría General del Estado. El funcionario señaló que, desde el 21 de mayo de 2025, ha continuado en funciones “con el honor de dirigir esta noble Institución”.

Toainga afirmó sentirse tranquilo al asegurar que ha desempeñado sus tareas “con el profesionalismo y la responsabilidad” que lo han caracterizado durante sus 24 años en la Fiscalía General del Estado (FGE). Recordó que ha dedicado su labor a la investigación y al litigio, especialmente en causas de la Unidad Nacional Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) y procesos de Fuero de Corte Nacional, caracterizados por su alta complejidad.

Audiencias de hasta 32 días y jornadas de 22 horas

El exfiscal subrogante detalló que varios procesos judiciales han incluido audiencias de hasta 32 días, incluso los fines de semana y feriados, con jornadas que alcanzaron 10 y 22 horas diarias, siempre —subrayó— en observancia de los principios del sistema procesal penal.

Durante su gestión, sostuvo que ha actuado con criterio jurídico objetivo, sin influencias externas, logrando fallos intermedios favorables y sentencias condenatorias de conocimiento público.

Limitaciones presupuestarias y gestión administrativa

Toainga también se refirió a la administración institucional, indicando que la gestión se ha llevado adelante con los recursos personales y técnicos disponibles, además del apoyo de la cooperación nacional e internacional, a pesar de los escasos fondos estatales asignados.

Aseguró que la FGE es una institución “que avanza y cumple con sus atribuciones legales y constitucionales”.

Renuncia irrevocable para evitar interpretaciones de ilegitimidad

El ahora exfiscal explicó que, tras un “tiempo prudencial de prórroga de funciones” y ante la falta de designación de nuevas autoridades por parte del organismo competente, decidió presentar su renuncia irrevocable para evitar que su permanencia prolongada pueda ser interpretada como ilegítima.

Agradeció a su familia, compañeros de la institución, funcionarios públicos y cooperantes nacionales e internacionales por su apoyo.

Seguirá como agente fiscal

Toainga ratificó que continuará prestando servicios como agente fiscal de primer nivel, en la unidad o lugar donde la FGE lo requiera.

En su mensaje final, resaltó que deja una institución consolidada, que respeta la independencia interna y externa de funciones. “Renuncio al cargo con la satisfacción del deber cumplido, con la frente en alto y con mis manos limpias”, concluyó.

