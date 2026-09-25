Willy EC se pronuncia sobre la denuncia por supuesta violación que investiga Fiscalía

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Durante varios días, el policía y creador de contenido conocido como Willy EC dejó de publicar en sus redes sociales. Este viernes 25 de septiembre de 2026 reapareció con un video en TikTok para referirse a la denuncia por supuesta violación en la que es mencionado. Dijo que colaborará con la investigación, aunque sus abogados le recomendaron no dar detalles de lo ocurrido.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía el 11 de septiembre. Según el relato de la madre de la joven, el hecho denunciado habría ocurrido un día antes, después de que su hija se reuniera con el uniformado en Quito. La investigación deberá establecer qué sucedió durante ese encuentro.

El encuentro que consta en la denuncia

Supuestamente la joven conoció a Willy EC por un asunto particular y después ambos mantuvieron contacto. Según su versión, el policía se ofreció a ayudarla con una situación personal y acordaron reunirse.

La madre relató que los dos se movilizaron en un vehículo hacia el sector de El Bosque. Sostuvo que el automotor ingresó a un parqueadero subterráneo y que su hija intentó encontrar una forma de salir de allí. También señaló que la joven regresó a casa ese día y le contó lo ocurrido al siguiente.

En su testimonio público, la joven afirmó que fue trasladada a un lugar que no conocía y que allí ocurrió un hecho de carácter sexual al que no dio su consentimiento. Es su versión de lo sucedido; las circunstancias denunciadas todavía deben ser investigadas.

Willy EC dice que colaborará con la investigación

En el video publicado este viernes, el policía explicó que sus abogados le aconsejaron no comentar los hechos porque hacerlo podría perjudicarlo en la investigación. “Voy a prestar todas las facilidades”, aseguró. Dijo, además, que tiene interés en que el caso se resuelva pronto.

Willy EC no relató qué ocurrió durante el encuentro con la joven. Cuestionó, en cambio, los comentarios que ha recibido desde que se conoció la denuncia y afirmó que con el tiempo se sabrá “lo que pasó y cómo fue”.

@willy_ecu Gracias 🙏 a todos y pronto esto tendrá que solucionarse y solo será un mal recuerdo ♬ sonido original – Willy_Ec_🇪🇨

También calificó el caso como ‘un show’ y sostuvo que conoce de dónde proviene la denuncia y las razones por las que se presentó. En el video no expuso elementos que sustenten esas afirmaciones. Señaló que no responderá a quienes publican videos sobre el caso ni a las personas que lo denunciaron.

El respaldo de su esposa y sus planes en la Policía

Lisseth Espinoza, esposa de Willy EC, había expresado en redes sociales su respaldo al uniformado y su confianza en que el caso se esclarezca. Su pronunciamiento no ofreció una versión de lo ocurrido durante el encuentro denunciado.

En su video, Willy EC le agradeció ese apoyo. Contó que su familia vive en Los Ríos, que él trabaja en Quito desde hace más de dos años y que tiene un hijo de tres meses y medio.

Dijo que lleva 20 años de servicio en la Policía y que evalúa si continuará en la institución, pero no anunció una decisión. También aseguró que retomará su actividad en redes sociales.

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