Violencia en Guayaquil, asesinan a docente de la Espol cuando buscaba un monigote con su padre

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La violencia cerró el año con una víctima que deja una huella profunda en la comunidad académica de Guayaquil. Víctor Hugo Estrada, docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), falleció la noche del 31 de diciembre tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante una balacera registrada en el suroeste de la ciudad.

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Según las primeras investigaciones policiales, Estrada caminaba junto a su padre por el sector, con la intención de observar y elegir un monigote para despedir el año.

En medio del recorrido se escucharon varias detonaciones que, en un inicio, se confundieron con el estruendo habitual de las camaretas propias de la fecha.

Sin embargo, uno de los disparos alcanzó al docente en la cabeza. El ataque resultó fatal. El hecho ocurrió en un contexto de confusión y temor, en una noche que suele asociarse con celebraciones familiares y que esta vez quedó marcada por la tragedia.

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Quién era Víctor Hugo Estrada, docente de la Espol

Víctor Hugo Estrada era conocido por su trabajo académico y por su marcada pasión por el stop motion, la ciencia ficción y la sostenibilidad.

Desde las aulas impulsó proyectos creativos y formativos que trascendieron lo estrictamente académico. En la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual (Fadcom) se consolidó como un referente para varias generaciones de estudiantes.

Su perfil combinó la docencia con la innovación. Colegas y alumnos lo recuerdan como un profesional cercano, exigente y comprometido con el desarrollo del talento joven.

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El mensaje de la Espol tras el asesinato

La Espol expresó su pesar a través de un comunicado publicado en la red social X. La institución lamentó el fallecimiento de Estrada, a quien calificó como un “orgulloso graduado politécnico”.

También destacó su aporte como creador del Motion Lab, un espacio dedicado a fomentar la producción audiovisual en stop motion entre los estudiantes.

El mensaje incluyó una muestra de solidaridad con sus familiares y amigos, en un momento que calificó como de profundo dolor para la comunidad universitaria.

Desde la ESPOL lamentamos el fallecimiento de Víctor Estrada, orgulloso graduado politécnico y quien, como docente de @FadcomEspol, creó el Motion Lab para impulsar la producción de material audiovisual en stop motion entre los estudiantes de nuestra institución. Acompañamos a su… pic.twitter.com/jO2ilBew5i — ESPOL (@espol) January 1, 2026

Reacciones y reclamos ante la violencia en Ecuador

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida e indignación. Amigos y colegas expresaron su tristeza por una muerte que consideran absurda e injusta. “Sabemos cómo salimos de nuestras casas y no sabemos si regresamos”, escribió una usuaria en X.

Otros comentarios fueron más allá del duelo y apuntaron a la situación de inseguridad que vive el país. Un exalumno politécnico exigió que las universidades rompan el silencio y se pronuncien frente a las políticas de seguridad del Gobierno.