Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de noviembre de 2026

Un aparatoso siniestro de tránsito dejó a un tráiler severamente destrozado la mañana de este 20 de noviembre de 2026 en la vía Latacunga-Alóag, a la altura del sector El Chasqui, en Cotopaxi.

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del siniestro.

En las imágenes se observa que el cabezal del vehículo pesado quedó prácticamente desprendido de su estructura, tras el impacto.

El tráiler también obstaculizó un carril de esta arteria vial, lo que generó alertas entre usuarios que circulaban por el sector.

La circulación permanece afectada y conductores reportan que el tráfico continúa paralizado en la vía Alóag-Santo Domingo, mientras varios vehículos permanecen atrapados.

Se recomienda tomar precauciones y mantenerse atentos a la información oficial sobre el estado de la carretera.

ECU911 coordinó la atención de la emergencia

Es lamentable ver que día a día existen estos accidentes. Acaso será por la falta de descanso de los conductores, que las empresas les obligan a cumplir con tiempos? #Aloag #Cotopaxi #URGENTE https://t.co/dPj7anwMn4 — Alexander Rengifo. (@alexand_rengifo) November 20, 2026

Tras el accidente, el ECU911 coordinó el desplazamiento de los equipos de respuesta hacia el lugar del siniestro. Agentes policiales y de tránsito acudieron para atender la emergencia.

Hasta el momento, no se han difundido reportes oficiales sobre personas afectadas por este accidente. Las autoridades investigan las presuntas causas del choque.

El siniestro ocurrió en El Chasqui, un sector de la vía Latacunga-Alóag, que conecta a provincias de la Sierra central con la zona de Pichincha.