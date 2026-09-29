Un bus urbano se incendió mientras circulaba por Manta

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un bus de servicio de transporte urbano se incendió la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026 en la parroquia Tarqui, perteneciente al cantón Manta, en la provincia de Manabí.

Tras el incidente, el conductor de la unidad ejecutó la rápida evacuación de los pasajeros para evitar personas lesionadas o víctimas mortales.

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La emergencia fue atendida por bomberos

La alerta del incendio se registró a las 06:30 de este 29 de septiembre de 2026, cuando el bus se movilizaba por el sector estratégico de Tarqui, exactamente en la intersección de la avenida 109 y la avenida 4 de Noviembre.

El bus se estaba dirigiendo hasta las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), desde la ciudadela La Aurora.

Al lugar llegaron personal del Cuerpo de Bomberos de Manta para atender la emergencia y controlar el fuego.

El bus se incendió en un 50 %

De acuerdo con información preliminar, el conductor se dio cuenta que el bus estaba emanando humo mientras realizaba su recorrido habitual. Al percartarse de la irregularidad, el operativo detuvo la marcha y pidió que los pasajeros descendieran rápidamente del automotor. Así lo recoge un reporte de El Diario.

El bus rápidamente habría sido consumido por las llamas, se estima que su carrocería habría presentado daños en un 50 %.

Finalmente los bomberos de Manta lograron cumplir con las labores de enfriamiento de la estructura y la remoción de los escombros.

Autoridades procederán con las investigaciones

Las autoridades de tránsito y seguridad vial informaron que se procederá con las investigaciones previas para determinar el origen del siniestro.

Las primeras indagaciones apuntan a que el fuego habría sido provocado por un fallo o cortocircuito en el sistema eléctrica del vehículo. Sin embargo, esta información derá sera confirmado con las pericias correspondientes.

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