Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

La situación judicial de Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, tuvo un nuevo capítulo este lunes 16 de noviembre de 2026. Un Tribunal rechazó su apelación y mantuvo la condena de cinco años de prisión por el delito de oferta de realizar tráfico de influencias, dentro del caso Nene.

La decisión llegó nueve meses después de que un Tribunal de Garantías Penales lo declarara culpable, el 12 de febrero de 2026. El proceso judicial se relaciona con el ofrecimiento de un puesto de trabajo en la Vicepresidencia de la República a cambio de una parte del salario del beneficiario.

La audiencia de apelación comenzó durante la mañana de este lunes. Los magistrados escucharon las intervenciones de las partes procesales y posteriormente suspendieron la diligencia para analizar sus argumentos. Cerca de las 14:00, el Tribunal comunicó su decisión de mantener la sentencia de primera instancia.

La condena contra Sebastián Barreiro en el caso Nene

El fallo del 12 de febrero estableció la responsabilidad de Barreiro como autor directo del delito de oferta de realizar tráfico de influencias.

Además de los cinco años de privación de libertad, los jueces impusieron una multa equivalente a 12 salarios básicos unificados, la pérdida de los derechos de participación durante 10 años y la obligación de ofrecer disculpas públicas.

La Fiscalía sustentó su acusación en testimonios y otros elementos probatorios que presentó durante el juicio. El Tribunal analizó esas pruebas antes de emitir la primera sentencia.

Una oferta de trabajo a cambio de 1 700 dólares mensuales

El origen del caso Nene se remonta a una denuncia presentada a través del Buzón de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, por presuntos actos de corrupción relacionados con contrataciones en la Vicepresidencia.

Dentro de la investigación, los testimonios ubicaron una reunión entre Barreiro y el denunciante el 8 de diciembre de 2023, en un hotel de Quito. Durante ese encuentro, el hijo de la entonces vicepresidenta le ofreció un cargo en la institución pública.

El puesto contemplaba una remuneración mensual de 3 200 dólares. Sin embargo, como parte del acuerdo, el funcionario debía entregar 1 700 dólares de ese salario.

La investigación también identificó una letra de cambio por 30 600 dólares que el perjudicado tuvo que firmar como garantía del compromiso económico.

El denunciante aceptó el trabajo y posteriormente ingresó a la Vicepresidencia, aunque perdió su puesto pocos meses después. Tras su desvinculación, mantuvo una reunión con Barreiro en una oficina de Cuenca, donde este último quemó la letra de cambio.

Estos hechos formaron parte de los elementos que la Fiscalía presentó durante el proceso penal.

El recurso judicial que todavía puede presentar Barreiro

Con la resolución de este lunes, la sentencia de cinco años de cárcel se mantiene en la instancia de apelación.

Sin embargo, Barreiro todavía tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación, una vía judicial que permite cuestionar posibles errores de derecho en una sentencia.

La decisión del Tribunal constituye un nuevo avance en el proceso penal que comenzó en 2024, luego de la denuncia por el ofrecimiento de cargos públicos a cambio de dinero.

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