Tres siniestros de tránsito dejan dos fallecidos y 10 heridos en Cañar y Tungurahua

La madrugada de este domingo 30 de agosto de 2026 estuvo marcada por tres siniestros de tránsito en Ecuador que dejaron, de manera preliminar, dos personas fallecidas y 10 heridas.

Las emergencias se registraron en El Tambo, provincia de Cañar, y en dos sectores de la vía Ambato-Latacunga, en Tungurahua, donde organismos de socorro desplegaron recursos para atender a las víctimas.

El caso de mayor gravedad en Cañar ocurrió en el cantón El Tambo, en el sector cercano a la gasolinera La Tambeñita, en la vía con dirección a Cañar.

Según los reportes de los organismos de emergencia, se produjo un choque entre un bus interprovincial y un vehículo liviano, que dejó una persona fallecida y otras tres heridas.

Choque entre bus y vehículo deja víctimas en El Tambo

La alerta por el siniestro de tránsito en El Tambo ingresó a través de la línea única para emergencias 9-1-1. Desde el ECU 911 se coordinó la movilización de recursos de la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los cuerpos de Bomberos de El Tambo y Cañar.

Producto del fuerte impacto entre los vehículos, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes casas de salud para recibir atención médica. Una cuarta persona falleció en el sitio. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias y posibles causas del choque entre el bus y el vehículo liviano en Cañar.

Dos siniestros se registraron en la vía Ambato-Latacunga

El primero de los siniestros en la vía Ambato-Latacunga fue reportado a las 04:38, cerca de los semáforos de Cunchibamba. La alerta informó sobre el volcamiento de un vehículo, por lo que el ECU 911 coordinó la movilización de Policía Nacional, Tránsito Ambato y personal del Ministerio de Salud Pública. De manera preliminar, dos personas resultaron heridas.

Poco más de una hora después, a las 05:55, una nueva llamada reportó otro siniestro de tránsito en la E35. Esta vez ocurrió en el sector del semáforo de ingreso a Unamuncho, donde se produjo una colisión que involucró a tres vehículos.

Este segundo hecho registrado en Tungurahua dejó consecuencias fatales: una persona falleció y otras cinco resultaron heridas. Los afectados recibieron atención de los organismos de respuesta y posteriormente fueron trasladados a diferentes casas de salud.

Dos fallecidos y 10 heridos durante la madrugada

Al sumar los reportes oficiales disponibles de El Tambo, Cunchibamba y Unamuncho, los tres siniestros dejaron un saldo preliminar de dos personas fallecidas y 10 heridas durante la madrugada del domingo. Los hechos ocurrieron en corredores viales de Cañar y Tungurahua y movilizaron a policías, agentes de tránsito, bomberos y personal sanitario.

Tras las emergencias registradas en la vía Ambato-Latacunga, el ECU 911 recordó a los conductores la importancia de mantener una velocidad adecuada, respetar las señales de tránsito y conducir con precaución. Además, señaló que la línea 9-1-1 permanece disponible las 24 horas para reportar cualquier emergencia.

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