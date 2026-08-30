Tres siniestros de tránsito dejan dos fallecidos y 10 heridos en Cañar y Tungurahua

Tres siniestros viales dejaron víctimas durante este 30 de agosto. Equipos de emergencia atendieron los incidentes.

La madrugada de este domingo 30 de agosto de 2026 estuvo marcada por tres siniestros de tránsito en Ecuador que dejaron, de manera preliminar, dos personas fallecidas y 10 heridas.

Las emergencias se registraron en El Tambo, provincia de Cañar, y en dos sectores de la vía Ambato-Latacunga, en Tungurahua, donde organismos de socorro desplegaron recursos para atender a las víctimas.

El caso de mayor gravedad en Cañar ocurrió en el cantón El Tambo, en el sector cercano a la gasolinera La Tambeñita, en la vía con dirección a Cañar.

Según los reportes de los organismos de emergencia, se produjo un choque entre un bus interprovincial y un vehículo liviano, que dejó una persona fallecida y otras tres heridas.

Choque entre bus y vehículo deja víctimas en El Tambo

La alerta por el siniestro de tránsito en El Tambo ingresó a través de la línea única para emergencias 9-1-1. Desde el ECU 911 se coordinó la movilización de recursos de la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los cuerpos de Bomberos de El Tambo y Cañar.

Producto del fuerte impacto entre los vehículos, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes casas de salud para recibir atención médica. Una cuarta persona falleció en el sitio. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias y posibles causas del choque entre el bus y el vehículo liviano en Cañar.

Dos siniestros se registraron en la vía Ambato-Latacunga

El primero de los siniestros en la vía Ambato-Latacunga fue reportado a las 04:38, cerca de los semáforos de Cunchibamba. La alerta informó sobre el volcamiento de un vehículo, por lo que el ECU 911 coordinó la movilización de Policía Nacional, Tránsito Ambato y personal del Ministerio de Salud Pública. De manera preliminar, dos personas resultaron heridas

Poco más de una hora después, a las 05:55, una nueva llamada reportó otro siniestro de tránsito en la E35. Esta vez ocurrió en el sector del semáforo de ingreso a Unamuncho, donde se produjo una colisión que involucró a tres vehículos.

Este segundo hecho registrado en Tungurahua dejó consecuencias fatales: una persona falleció y otras cinco resultaron heridas. Los afectados recibieron atención de los organismos de respuesta y posteriormente fueron trasladados a diferentes casas de salud. 

Dos fallecidos y 10 heridos durante la madrugada

Al sumar los reportes oficiales disponibles de El Tambo, Cunchibamba y Unamuncho, los tres siniestros dejaron un saldo preliminar de dos personas fallecidas y 10 heridas durante la madrugada del domingo. Los hechos ocurrieron en corredores viales de Cañar y Tungurahua y movilizaron a policías, agentes de tránsito, bomberos y personal sanitario.

Tras las emergencias registradas en la vía Ambato-Latacunga, el ECU 911 recordó a los conductores la importancia de mantener una velocidad adecuada, respetar las señales de tránsito y conducir con precaución. Además, señaló que la línea 9-1-1 permanece disponible las 24 horas para reportar cualquier emergencia.

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