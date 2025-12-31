Tres sentenciados por extorsión a dueño de restaurante en Ambato

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

En Ambato, Tungurahua, tres hombres fueron sentenciados por extorsión al dueño de un restaurante este miércoles 31 de diciembre de 2025.

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Los tres sentenciados por extorsión al dueño de un restaurante en Ambato

La Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria contra Jonathan Sebastián P. B., Wilfrido Alexander M. C. y Mauricio Javier Ch. D., declarados autores directos del delito de extorsión en perjuicio del propietario de un restaurante en Ambato.

Amenazas por WhatsApp y exigencias económicas

Los hechos ocurrieron el 1 de julio de 2025, alrededor de las 11:30, cuando la víctima denunció ante la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase) que recibía amenazas y exigencias económicas mediante mensajes de WhatsApp.

Los extorsionadores se identificaron como miembros de la organización delictiva “La Mafia” y exigieron el pago de 3 000 dólares.

Esto, bajo amenazas de atentar contra la vida de la víctima, sus familiares y trabajadores, e incluso de colocar explosivos en su domicilio y negocio.

Pagos, operativos y aprehensiones

Ante la gravedad de las intimidaciones, la víctima realizó dos depósitos de 20 y 30 dólares a cuentas bancarias registradas a nombre de los ahora sentenciados.

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Con estos elementos y al tratarse de un delito flagrante, agentes policiales ejecutaron operativos en el sector Huachi La Magdalena.

Allí fueron aprehendidos Jonathan Sebastián P. B. y Wilfrido Alexander M. C..

En la intervención se hallaron teléfonos celulares, panfletos con amenazas de muerte, objetos similares a armas de fuego, pasamontañas y otros indicios vinculados al delito.

Determinación de responsabilidades y protección a la víctima

Posteriormente, Jonathan Sebastián P. B., de forma libre y voluntaria, señaló que actuaban bajo órdenes de Mauricio Javier Ch. D..

Este último fue localizado y aprehendido en el parque de la parroquia Atahualpa, en el cantón Ambato, en posesión de un teléfono celular utilizado para coordinar la extorsión.

La víctima fue ingresada de inmediato al Sistema Integral de Víctimas y Testigos (Spavt), donde recibió acompañamiento psicológico y de trabajo social.

La sentencia

Tras valorar las pruebas presentadas en la etapa de juicio, el Tribunal de Garantías Penales declaró la culpabilidad de los procesados y los condenó a 13 años y cuatro meses de pena privativa de libertad.

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El delito de extorsión está tipificado en el artículo 185, inciso tercero, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con la agravante prevista en el artículo 47, numeral 5, del mismo cuerpo legal.

Además de la condena principal, el Tribunal impuso a cada sentenciado una multa de 20 salarios básicos unificados, equivalente a 9 400 dólares.

La interdicción de bienes mientras dure la pena y la suspensión de derechos políticos una vez que la sentencia quede ejecutoriada.

Como parte de la decisión judicial, se dispuso una reparación integral a favor de la víctima por 300 dólares y la atención psicológica especializada en el Hospital General Docente Ambato.

Información extra: Ambato

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