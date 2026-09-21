Tres personas fueron aprehendidas por intentar secuestrar a un taxista en Guayaquil

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Tres personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional por su presunta participación en un intento de secuestro en el sector de Siete Lagos, al sur de Guayaquil, el domingo 20 de septiembre de 2026. La persona que habrían querido secuestrar era un taxista.

Detalles del caso

Tras recibir una alerta, unidades policiales del Distrito Sur desplegaron un operativo de respuesta ante un presunto intento de secuestro y lograron poner a salvo al ciudadano afectado.

Según información policial, la aprehensión se dio mediante el seguimiento y vigilancia de cámaras, que permitieron identificar el rastro de los presuntos responsables, logrando la aprehensión de tres personas y el decomiso de un arma de fuego, un vehículo mototaxi, 17 municiones, un dispositivo móvil y cuatro equipos de comunicación.

“Por medio de plataformas digitales intentaron realizar un secuestro. El ciudadano habría intentado defenderse por lo cual la ciudadanía también intervino y habría ocasionado un accidente de tránsito con el vehículo”, detalló Jerson Flores, jefe subrogante del distrito Sur.

El taxista quedó herido tras el siniestro. Mientras que los capturados fueron encontrados en La Floresta.

Entre los detenidos hay uno que tiene antecedentes por tráfico de drogas. Los capturados fue llevados a la Fiscalía para la audiencia de formulación de cargos.

En el mismo sector un policía herido

Un policía fue baleado en el sector de la Floresta, al sur de Guayaquil, el domingo 20 de septiembre de 2026. El hecho se habría producido minutos antes de que empezara a regir el toque de queda.

El servidor policial fue encontrado dentro de su carro con varios impactos de balas, en su auto también quedaron las huellas de este suceso. Flores indicó que minutos antes de la media noche del domiungo 20 de septiembre se habrían escuchado varias detonaciones, por lo que acudieron rápidamente.

El hombre fue llevado a una casa de salud de urgencia para recibir la atención respectiva.

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