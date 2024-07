Una pareja murió a manos de la delincuencia en Manta, provincia de Manabí. El hecho ocurrió la noche de este 21 de julio de 2024.

Hombres armados ingresaron a un restaurante donde se encontraban las víctimas. Se conoció que otra persona murió a causa del ataque.

Más noticias

Los detalles del ataque en restaurante de Manta

El hecho mortal ocurrió alrededor de las 21:00. Hombres armados ingresaron al local comercial, donde se encontraban varios comensales, en el sector Barbasquillo.

Eliana Delgado y Oswaldo Fuentes recibieron disparos. Se supo que ella murió el 20 de julio y el hombre, este domingo 21.

Hasta donde ha trascendido, la mujer era hija de un empresario de Manta. Su pareja, en cambio, se habría desempeñado en una empresa privada.

Vicky Mendoza también fue otra víctima de los antisociales. Ella se encontraba en el restaurante celebrando su cumpleaños.

Las fuerzas del orden se desplegaron en la zona para intentar ubicar a los autores del hecho violento, que, además, dejó menores en la orfandad.

Labores que se desarrollan en Manta

Debido a los altos niveles de inseguridad registrados en Manabí, en junio de este 2024, el presidente Daniel Noboa dispuso el traslado de la Comandancia de la Policía a Manta, temporalmente. Lo propio ocurrió con las Fuerzas Armadas.

La orden se dio a través del Decreto Ejecutivo 290. Uno de los primeros resultados fue que durante cinco días no se registraron muertes violentas. No obstante, esto no se ha mantenido aunque, según el Gobierno, los índices delincuenciales han disminuido.

Las medidas aplicadas en Manta llegaron también a Durán, donde el presidente Daniel Noboa anunció que se mantendrán hasta recuperar la tranquilidad en una de las ciudades más peligrosas de Ecuador.