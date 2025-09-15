El tío político del excontralor Pablo Celi, Pedro S., fue sentenciado por el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres, este lunes 15 de septiembre de 2025. Se convierte en el doceavo sentenciado en este proceso.

La sentencia contra el tío político del excontralor Pablo Celi en el caso Las Torres

El empresario Pedro Saona, tío político del excontralor Pablo Celi, fue sentenciado por el delito de delincuencia organizada por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), este lunes.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a Pedro S. como autor directo del delito de delincuencia organizada, por su colaboración dentro de la estructura delictiva investigada en el caso Las Torres.

Según los jueces Javier de la Cadena y Olavo Hernández, Fiscalía demostró que el sentenciado actuó con dolo, pues prestó su cuenta bancaria para recibir el dinero y facilitó sus empresas a terceros vinculados al grupo delictivo.

El voto salvado fue del juez Marco Aguirre.

El cometimiento del delito

El acusado recibió, a través de su cuenta personal en una entidad financiera internacional, beneficios económicos por 110.000 dólares.

Estos recursos fueron destinados a los líderes de la organización: Pablo Celi, excontralor del Estado, y su hermano José Luis C.

A cambio de este pago, se habrían desvanecido seis glosas impuestas a la empresa No Limit.

Fiscalía sostuvo que el procesado, junto con los otros once integrantes de la organización, sentenciados en 2023, planificó y ejecutó diversos delitos, entre ellos concusión y lavado de activos.

La sentencia contra el tío político del excontralor Pablo Celi, en el caso Las Torres

La mayoría del Tribunal sentenció a cinco años de prisión al tío político del excontralor Pablo Celi.

El fallo incluye el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados, 100 000 dólares, como reparación integral y material, y la pérdida de derechos de participación por 10 años.

Los jueces ordenaron que Pedro S. presente disculpas públicas ante el Juez de ejecución, publique un extracto de la sentencia en un medio impreso de circulación nacional.

Además, que el fallo íntegro se difunda en los sitios web de Petroecuador y de la Contraloría General del Estado.

Evidencias

Durante el juicio, la Fiscalía presentó los testimonios de un testigo, ocho peritos, la reproducción de cuatro testimonios anticipados.

Además, 12 pruebas documentales, con lo que se demostró la existencia del delito y la participación del procesado.

