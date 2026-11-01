Esmeraldas tiene 146 adolescentes infractores en un centro para 35

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

El SNAI trasladó a 30 adolescentes y jóvenes adultos desde el Centro de Adolescentes Infractores (CAI) de Esmeraldas hacia el CAI de Ambato. La institución justificó la medida en la necesidad de reducir el hacinamiento. Y los datos oficiales explican por qué: Esmeraldas opera como el centro más saturado del país.

El centro más hacinado del país

El reporte mensual del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), con corte al 25 de septiembre de 2026, registró 146 adolescentes en el centro masculino de Esmeraldas. Ese centro tiene una capacidad instalada efectiva de 35 plazas. Por lo tanto, alberga más de cuatro veces la población para la que fue construido.

Ningún otro centro del país alcanza ese nivel. Le siguen el centro masculino de Quito y el de Riobamba, ambos con el doble de su capacidad. En Quito, 91 adolescentes ocupan 45 plazas. En Riobamba, 101 ocupan 50.

Además, el centro de Esmeraldas creció durante el año. En enero registraba 100 adolescentes. Es decir, sumó 46 desde entonces.

Un destino casi vacío para adolescentes infractores

El centro de Ambato ofrece el panorama contrario. El mismo corte del 25 de septiembre contabilizó cuatro adolescentes en un centro con 50 plazas. En enero, ese mismo centro alojaba a 54 personas.

La población cayó a cero el 20 de marzo. Entre abril y mayo osciló entre cero y ocho. Desde junio se mantuvo en cinco, y en septiembre bajó a cuatro.

Con las cifras de ese corte, el traslado deja a Ambato con 34 adolescentes, aún por debajo de su capacidad. Esmeraldas, en cambio, quedaría con 116, es decir, más del triple de sus plazas.

¿Qué pasó con el hacinamiento durante el año?

El problema no se limita a un centro. Al 25 de septiembre, los centros del país alojaban a 712 adolescentes. El reporte del SNAI calcula para esa fecha un hacinamiento del 67,5 %. A inicios de enero, ese mismo cálculo arrojaba 32,8 %.

Sin embargo, el salto no responde solo al aumento de internos. La población creció un 12,8 % entre enero y septiembre, de 631 a 712. En cambio, la capacidad instalada efectiva bajó de 475 a 425 plazas el 15 de mayo. Volvió a 475 durante dos semanas de julio y regresó a 425 desde el 7 de agosto. Con las 475 plazas que regían en enero, el hacinamiento de septiembre sería del 49,9 %.

El pico del año llegó el 28 de agosto, cuando los centros alojaban a 746 adolescentes. Ese día, el reporte calculó un hacinamiento del 75,5 %.

Del total de septiembre, 492 adolescentes cumplían medidas socioeducativas privativas de libertad y 220 permanecían con medidas cautelares. Entre ellos, 670 eran hombres y 42, mujeres.

¿Qué dice el SNAI sobre el traslado de adolescentes infractores?

La institución señaló que la decisión responde a una planificación con criterios técnicos. Según su comunicado, los traslados buscan reducir los riesgos de evasiones, enfrentamientos e incidentes críticos. También apuntan a mejorar la convivencia y a garantizar una separación técnica de la población.

En el centro de Ambato, los adolescentes recibieron uniformes. El SNAI indicó que las habitaciones cuentan con colchones nuevos e instalaciones limpias, y que dispondrán de talleres para actividades formativas y socioeducativas.

Finalmente, la entidad precisó que los adolescentes y jóvenes adultos continuarán sus procesos bajo el Código de la Niñez y Adolescencia y el régimen especializado de responsabilidad penal juvenil, orientado a medidas socioeducativas, reeducación y reintegración social.

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Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos adolescentes trasladó el SNAI y hacia dónde?

Trasladó a 30 adolescentes y jóvenes adultos desde el CAI de Esmeraldas hacia el CAI de Ambato. ❓ ¿Cuál es el CAI más hacinado del Ecuador?

El CAI masculino de Esmeraldas. Al 25 de septiembre de 2026 tenía 146 adolescentes en un centro con capacidad para 35 ❓ ¿Cuántos adolescentes hay en los CAI del país?

712, según el corte del 25 de septiembre de 2026, frente a una capacidad instalada efectiva de 425 plazas. ❓ ¿Cuánto es el hacinamiento en los centros de adolescentes infractores?

Llegó al 67,5 % en septiembre de 2026. En enero era del 33 %. ❓ ¿Por qué el SNAI realiza estos traslados?

Para reducir el hacinamiento, bajar los riesgos de evasiones y enfrentamientos, y mejorar la separación técnica de la población.