Sindicalista Rosa Argudo recibirá 47 915 dólares IESS por indemnización

La sindicalista Rosa Argudo recibirá 47 915 dólares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tras ganar un proceso legal. Una jueza de Azuay ordenó su indemnización, mientras que la audiencia de formulación de cargos por supuesto enriquecimiento ilícito en su contra está prevista para este miércoles 15 de julio de 2026.

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Desglose de la indemnización del IESS a la sindicalista Rosa Argudo

La indemnización se desglosa en 15 540 dólares, equivalentes a un año de remuneración, y 32 375 dólares por despido intempestivo. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, explicó que la sentencia de primera instancia declaró ineficaz el despido de Argudo, al comprobarse que era dirigente sindical y fue separada unilateralmente por la institución.

Rechazo a la apelación del IESS

Neira manifestó que la Corte Provincial rechazó la apelación del IESS y confirmó íntegramente esta decisión. Posteriormente, la Corte Nacional tampoco casó la sentencia, considerando que el pago estaba legalmente previsto y no constituía una decisión extra petita.

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Acceso a beneficios de jubilación

El Secretario de la Administración aclaró que no existe ningún tipo de impedimento legal para que Argudo acceda a los beneficios de su jubilación. Además, advirtió que no acatar la orden judicial podría incurrir en incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Reacciones políticas y judiciales

Neira informó esto en respuesta al asambleísta de Azuay, Adrián Castro, quien mostró su preocupación por el pago dispuesto por el IESS a Argudo. Castro expresó: “A pesar de haber sido despedida y estar a las puertas de enfrentar un juicio por enriquecimiento ilícito, la señora Rosa A., con alguna argucia habría conseguido incluirse en un listado para recibir una bonificación por retiro voluntario. Inaudito”.

Rosa Argudo enfrenta audiencia de formulación de cargos por supuesto enriquecimiento ilícito

La audiencia para la formulación de cargos contra Rosa Argudo y siete personas más está convocada para este miércoles 15 de julio, de forma telemática, en Quito. La Fiscalía investiga supuestas irregularidades en contratos del Hospital José Carrasco Arteaga del IESS en Cuenca, que habrían involucrado a familiares de Rosa Argudo durante su gestión como secretaria del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Sinduoiess).

Informe extra: IESS

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