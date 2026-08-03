Serie documental sobre el asesinato de Fernando Villavicencio se transmitió en cadena nacional

El primer episodio de una serie documental dedicada al asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio se difundió en cadena nacional la noche del domingo 2 de agosto de 2026.

Esta producción, impulsada por sus hijas, Amanda y Tamia Villavicencio Sandoval, busca contribuir a la memoria, la verdad, el acceso a la justicia y la defensa de la democracia.

Detalles del proyecto sobre la serie documental del asesinato de Fernando Villavicencio

La serie consta de cuatro capítulos, y el primer episodio duró aproximadamente 12 minutos.

Antes de su emisión, la familia emitió un comunicado solicitando apoyo a la Defensoría Pública y a la Secretaría General de Comunicación para continuar con su proceso judicial.

Apoyo para el proceso judicial

Durante casi tres años, las hijas de Fernando Villavicencio han intervenido activamente en el proceso judicial, presentando una acusación particular e impulsando diligencias relacionadas con el caso.

Sin embargo, en su pronunciamiento reciente, señalaron que ya no disponen de los recursos necesarios para mantener su defensa jurídica. Por lo tanto, solicitaron que la Defensoría Pública se encargue de su representación.

Contenido del primer capítulo

El primer capítulo titulado “¿Quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio?” presenta la hipótesis de la familia sobre la planificación del crimen.

¿Quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio? Capítulo 1.#CasoMagnicidioFV https://t.co/SAUXBGRbVj — Tamia Villavicencio Sandoval (@TamiaVillavice1) August 3, 2026

Entre los elementos mencionados se incluyen chats del caso Metástasis, una fotografía tomada en una piscina de Miami, y la posible intervención de estructuras del crimen organizado.

Elementos destacados en el episodio

Chats del caso Metástasis.

Fotografía tomada en una piscina de Miami.

Posible intervención de estructuras del crimen organizado.

Presuntos autores intelectuales y un supuesto encubrimiento posterior.

Al cierre de la transmisión, Amanda Villavicencio adelantó que los tres capítulos restantes abordarán con mayor profundidad las pruebas que respaldan lo expuesto en este episodio inicial.

Aclaraciones sobre el proceso judicial

Tanto al comienzo como al final del capítulo se incorporaron aclaraciones sobre el origen de la información y la situación jurídica del caso. La producción señala que su contenido se apoya en la investigación oficial del caso Magnicidio FV y en el Informe Policial.

Además, las advertencias precisan que el proceso judicial permanece abierto y que las responsabilidades penales deberán establecerse mediante una resolución judicial. Las personas mencionadas mantienen el principio de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme.

Serie documental sobre el asesinato de Fernando Villavicencio; preguntas frecuentes

❓¿Qué documental sobre Fernando Villavicencio se transmitió en cadena nacional? La noche del domingo 2 de agosto se difundió el primer capítulo de una serie documental sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La producción fue impulsada por sus hijas, Amanda y Tamia Villavicencio Sandoval, y tendrá cuatro episodios. ❓¿Cuál es el objetivo de la serie documental sobre Fernando Villavicencio? La familia señaló que la producción busca contribuir a la memoria, la verdad, el acceso a la justicia y la defensa de la democracia.

También la definió como un contenido informativo y pedagógico destinado a explicar la dimensión del crimen y los elementos que respaldan su versión del caso. ❓¿Qué presenta el primer capítulo del documental? El episodio se titula “¿Quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio?” y expone la hipótesis de la familia sobre la planificación del crimen.

Entre los elementos mencionados constan chats del caso Metástasis, una fotografía tomada en Miami, posibles estructuras criminales, presuntos autores intelectuales y un supuesto encubrimiento posterior. ❓¿Por qué las hijas de Fernando Villavicencio pidieron apoyo a la Defensoría Pública? Amanda y Tamia Villavicencio señalaron que ya no cuentan con los recursos necesarios para continuar pagando su defensa jurídica dentro del proceso.

Por esa razón, solicitaron que la Defensoría Pública asuma su representación y les permita continuar interviniendo en las diligencias judiciales. ❓¿Qué advertencias incluye el documental sobre el proceso judicial? La producción aclara que el caso permanece abierto y que las responsabilidades penales solo podrán establecerse mediante una decisión judicial.

También recuerda que las personas mencionadas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme.

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