Cuerpo de Rubén Cherres fue retirado de la morgue luego de cuatro días de su asesinato

El cuerpo de Rubén Cherres fue retirado por una abogada de la familia tras cuatro días de su asesinato. El trámite lo realizó en la morgue de Santa Elena este martes 4 de abril de 2023.

Esta información se conoció en medio de la comparecencia que la fiscal General del Estado, Diana Salazar, hizo ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudanía.

En esta comparecencia, Salazar informó que la investigación sobre el caso de Cherres se trasladó a Quito, a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional.

En cuanto a la orden de captura que pesaba sobre Cherres desde el 21 de enero y que no se pudo ejecutar, Diana Salazar afirmó que “los fiscales no ejecutan las órdenes de detención, lo hacen la Fuerza Pública. Esta institución es la encargada de localizar y detener al ciudadano requerido. Y no solamente en ese caso, sino en todos los casos”.

Salazar también dijo que no descarta que el asesinato de Rubén Cherres esté relacionado con otras investigaciones que la Fiscalía realiza por temas relacionados al narcotráfico o actos de corrupción.

¿Qué se sabe del caso?

El empresario Rubén Cherres fue asesinado junto a su novia, un amigo y un guardia en una vivienda privada de Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena el pasado viernes 31 de marzo del 2023.

Cherres era la pieza clave en una investigación de la Fiscalía por un presunto vínculo con la mafia albanesa. Es, además, una de las personas cercanas a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso.

Cherres, de 64 años, está involucrado además en el caso denominado como Encuentro. A él presuntamente se lo escucha pedir dinero a cambio de colocar personas en ministerios o puestos públicos.

En esos audios se jacta que él puede colocar a esas personas en esos puestos ya que mantiene una relación cercana con Carrera.

Hasta el momento, esto es lo que se sabe del delito.

