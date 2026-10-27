Pagó 5 000 dólares por una visa estadounidense falsa y fue retenida en el aeropuerto de Quito

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Los controles de salida internacional en la terminal aérea capitalina impidieron un intento de viaje irregular luego de que autoridades migratorias confirmaron que una ciudadana portaba una visa estadounidense falsa en los filtros de embarque del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Tababela, en la ciudad de Quito. La pasajera de nacionalidad ecuatoriana se presentó en los módulos de chequeo para tomar un vuelo con destino declarado hacia Colombia, realizando una escala previa en Panamá. Sin embargo, las inconsistencias detectadas en sus documentos activaron los protocolos de revisión, impidiendo su salida del país.

Retienen a pasajera con visa estadounidense falsa

Las anomalías físicas del visado fueron ratificadas por peritos especializados en documentología.

Durante la inspección de rutina a los documentos de viaje de la usuaria, el personal de la Subsecretaría de Migración observó características sospechosas en el adhesivo consular insertado en el pasaporte. Con el propósito de comprobar la autenticidad del documento para ingresar a Norteamérica, los inspectores remitieron el expediente a un especialista en documentología, quien confirmó técnicamente las irregularidades y alteraciones en la especie.

Pago de 5 000 dólares por el trámite irregular

La ciudadana admitió haber entregado una fuerte cantidad de dinero a un conocido.

Una vez confirmada la falsedad del adhesivo, los agentes desarrollaron una entrevista de segundo nivel con el apoyo de la Unidad de Trata y Tráfico de Migrantes de la Policía Nacional. En dicha diligencia, la viajera reconoció que canceló 5 000 dólares a una persona cercana a su círculo con la finalidad de obtener la visa para viajar a territorio norteamericano, evadiendo los canales regulares de emisión consular.

Inconsistencias en la ruta y el destino final

El plan de viaje real de la ciudadana era llegar a Estados Unidos desde la conexión en Panamá.

En el interrogatorio y análisis del trayecto, el personal de control detectó contradicciones evidentes entre la ruta declarada en el boleto y el propósito real del desplazamiento. Aunque formalmente constaba que su destino final era Colombia haciendo escala previa en Panamá, la pasajera pretendía continuar su trayecto directamente desde Panamá hacia los Estados Unidos, valiéndose del documento fraudulento.

Caso remitido a la Policía Nacional

Las autoridades policiales asumieron la custodia de la pasajera y las evidencias.

Tras comprobarse el engaño en los destinos de vuelo y el porte de documentación adulterada, el caso fue puesto a órdenes de la Policía Nacional para que continúe con el procedimiento judicial correspondiente frente a los operadores de justicia.

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