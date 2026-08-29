Así reaccionaron Reimberg y las hijas de Villavicencio a la llegada de Serrano al Encuentro

El ingreso de José Serrano a la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, tras su deportación desde Estados Unidos, provocó pronunciamientos este sábado 29 de agosto de 2026. John Reimberg, ministro del Interior, y las hijas de Fernando Villavicencio reaccionaron al traslado del exministro, mientras la familia de Serrano ha cuestionado el procedimiento mediante el cual regresó a Ecuador.

Serrano arribó bajo custodia a Guayaquil cerca de las 23:10 del viernes 28 de agosto y posteriormente fue trasladado a El Encuentro, en Santa Elena. Mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

Reimberg y las hijas de Villavicencio reaccionan a deportación de Serrano al Encuentro

John Reimberg, ministro del Interior, se pronunció después de que José Serrano ingresara al centro penitenciario. “El que se creyó intocable, terminó en El Encuentro”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

El que se creyó intocable, terminó en El Encuentro.

En Ecuador, nadie está por encima de la ley. 🇪🇨 https://t.co/rUv30SXwxd — John Reimberg (@JohnReimberg) August 29, 2026

El ministro agregó que “en Ecuador, nadie está por encima de la ley”. El mensaje se produjo después de que el presidente Daniel Noboa difundiera fotografías en las que Serrano aparece rapado y con uniforme de privado de libertad dentro del Encuentro.

Amanda Villavicencio, hija del excandidato presidencial asesinado, también publicó un mensaje sobre la imagen del exministro en prisión. “Parece irreal”, escribió en X. En la misma publicación se refirió a Serrano, quien fue ministro del Interior durante el Gobierno de Rafael Correa, y agregó: “No hay crimen perfecto”.

Su hermana, Tamia Villavicencio, también se había pronunciado sobre el regreso del exfuncionario. Las dos hijas de Fernando Villavicencio han señalado públicamente que esperan que el proceso permita avanzar en el esclarecimiento de quiénes ordenaron el asesinato de su padre.

Parece irreal. El ministro del interior de Correa, el tenebroso José Serrano, al fin donde corresponde. No hay crimen perfecto.



Seguimos firmes. #PorFernandoNadieSeCansa https://t.co/jUWHsg4LCS pic.twitter.com/uhE0ixKzpQ — Amandita Villavicencio Sandoval (@agentedelcaos33) August 29, 2026

Serrano deberá enfrentar el proceso por el caso Magnicidio FV

El ingreso a El Encuentro permite ejecutar la prisión preventiva vigente contra José Serrano dentro del caso Magnicidio FV. La Fiscalía General del Estado lo procesa junto con otras personas por la supuesta autoría mediata del asesinato de Fernando Villavicencio.

Según publicó este Medio el 29 de junio de 2026, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha rechazó la apelación presentada por las defensas de Serrano, Xavier Jordán, Luis Arboleda y Esteban Aguilar, y mantuvo la prisión preventiva. Los jueces consideraron que la medida cumplía criterios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

La Fiscalía sostiene que los procesados habrían cumplido diferentes funciones relacionadas con la planificación, financiamiento, coordinación y ejecución del crimen. En el caso de Serrano, la tesis fiscal señala que supuestamente habría aportado recursos y facilitado información relacionada con los desplazamientos y el esquema de seguridad de Villavicencio. La defensa del exministro rechaza esas acusaciones.

La imagen de Serrano rapado genera nuevos pronunciamientos

El presidente Daniel Noboa publicó este sábado fotografías del exministro dentro del Encuentro. En ella, Serrano aparece rapado y con uniforme de privado de libertad. El mandatario acompañó la imagen con una sola palabra: “Hecho”.

Horas antes, Noboa había divulgado fotografías del exfuncionario esposado, con cadenas en los tobillos y custodiado por agentes estadounidenses. Entonces escribió: “Lo dijimos, lo cumplimos” y anunció que sería llevado al centro penitenciario de Santa Elena.

Las reacciones de Reimberg, de Amanda y Tamia Villavicencio y de la familia de Serrano reflejan posiciones contrapuestas frente a su regreso. Mientras funcionarios del Gobierno y las hijas de Fernando Villavicencio han enfocado sus mensajes en el proceso judicial, los familiares del exministro mantienen sus cuestionamientos sobre las circunstancias de la deportación.

Con Serrano bajo custodia en el Encuentro, las siguientes actuaciones dentro del caso Magnicidio FV dependerán de las autoridades judiciales ecuatorianas, que deberán continuar el proceso para determinar las responsabilidades individuales de los acusados.

Preguntas frecuentes sobre las reacciones a la deportación de José Serrano:

❓ ¿Qué dijo John Reimberg sobre el ingreso de José Serrano a El Encuentro? El ministro del Interior afirmó que “el que se creyó intocable, terminó en El Encuentro”.

John Reimberg reaccionó después del traslado de Serrano a la cárcel de máxima seguridad en Santa Elena. También sostuvo que “en Ecuador, nadie está por encima de la ley”. ❓ ¿Cómo reaccionaron las hijas de Fernando Villavicencio? Amanda y Tamia Villavicencio se pronunciaron sobre el regreso de Serrano y el avance del proceso judicial.

Amanda Villavicencio escribió “Parece irreal” y “No hay crimen perfecto” al referirse a la imagen de Serrano en prisión. Las hermanas han expresado públicamente que esperan que el proceso permita esclarecer quiénes ordenaron el asesinato de su padre. ❓ ¿Qué cuestiona la familia de José Serrano sobre su deportación? Sus familiares cuestionan las circunstancias y la legalidad del procedimiento ejecutado en Estados Unidos.

Verónica Serrano aseguró que su padre fue retirado del centro de detención migratoria sin que familiares y abogados fueran informados oportunamente y denunció que estuvo incomunicado. Estas afirmaciones corresponden a la versión de la familia y no han sido establecidas como hechos mediante una resolución judicial. ❓ ¿Por qué José Serrano está recluido en El Encuentro? Porque mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV.

La Fiscalía lo procesa por la supuesta autoría mediata del asesinato de Fernando Villavicencio. Según la tesis fiscal, Serrano supuestamente habría aportado recursos y facilitado información relacionada con los desplazamientos y la seguridad de Villavicencio. Su defensa rechaza esas acusaciones. ❓ ¿Qué ocurrirá ahora con José Serrano en Ecuador? Deberá continuar enfrentando el proceso judicial por el caso Magnicidio FV.

Su ingreso a El Encuentro permite ejecutar la prisión preventiva que estaba vigente. Las autoridades judiciales deberán continuar las actuaciones correspondientes y determinar las responsabilidades individuales de los procesados; la medida cautelar no equivale a una sentencia condenatoria.

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