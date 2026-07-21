Reimberg destaca necesidad de alcaldes alineados con el gobierno

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el país necesita autoridades locales comprometidas con la línea del Ejecutivo y cuestionó a los alcaldes procesados por la justicia.

Articulación municipal y visión de gobierno

En declaraciones ofrecidas este martes 21 de julio de 2026 ante los medios de comunicación, John Reimberg enfatizó que Ecuador requiere autoridades seccionales plenamente comprometidas con la línea de trabajo del Gobierno Nacional.

Esto resulta fundamental para dinamizar los cambios que demanda el territorio. El funcionario sostuvo que el Ejecutivo mantiene la disposición de colaborar estrechamente con los nuevos liderazgos que se perfilan de cara a los próximos comicios locales.

Para el titular de la cartera del Interior, la cooperación institucional representa la herramienta idónea para consolidar una gestión eficiente en beneficio de los habitantes a escala nacional.

“Hay un compromiso muy serio por parte del gobierno, estructurar y articular con cada uno de los alcaldes de los cantones. Para nosotros es fundamental, y de esta forma sacar al país adelante más rápidamente”, indicó el secretario de Estado.

La postura del Ejecutivo frente a las candidaturas

Durante su intervención, el ministro abordó el escenario político de cara a las postulaciones que han comenzado a surgir en los diferentes cantones del país. En este sentido, reafirmó la cohesión interna dentro de la administración central para respaldar el proceso democrático en las demarcaciones territoriales.

“Todos estamos aquí para servir a los ecuatorianos. Hoy hay nuevos nombres que han sido revelados como posibles candidatos. Nosotros estamos muy unidos y listos para colaborar, trabajar e ir al territorio, cada una de las personas que esto requiera”, manifestó la autoridad al referirse a la apertura del Ejecutivo para trabajar con las futuras autoridades electas.

Cuestionamientos a las administraciones locales

El funcionario también se refirió al rol que deben desempeñar los administradores públicos, señalando que el ejercicio de un cargo debe orientarse estrictamente al servicio comunitario.

En esa línea, cuestionó que determinadas autoridades utilicen sus funciones para fines ajenos a las prioridades de la ciudadanía. “No puede ser que tengan líneas distintas, donde están favoreciendo a terceros que no tienen que ver con los ciudadanos de sus cantones”, criticó el ministro.

Asimismo, hizo mención a las investigaciones judiciales en curso contra funcionarios municipales y recalcó que las acciones de control han evidenciado irregularidades no refutadas: “Ustedes han visto operaciones realizadas por nosotros, y hasta ahora nadie ha podido desmentir la culpabilidad de los alcaldes detenidos”.

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