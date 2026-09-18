Presunto hotel clandestino en la Bahía: hallan juegos de azar, contrabando y ciudadanas asiáticas

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Un presunto hotel clandestino fue desmantelado en un edificio ubicado en las calles Chiriboga y Chile, en el sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil.

El hallazgo se produjo durante un operativo realizado el 17 de septiembre de 2026 ejecutado por la Gobernación del Guayas, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Durante la intervención, las autoridades encontraron mercadería presuntamente de contrabando, juegos de azar, dinero en efectivo y mujeres de origen asiático.

Detalles del operativo

En lugar fueron encontradas cuatro mujeres de nacionalidad asiática, quienes presuntamente prestarían servicios sexuales. Además, se hallá la cantidad de 26 000 dólares en efectivo y una caja fuerte cuya procedencia no fue justificada.

“Se trataría de otro lugar clandestino donde hay juegos de azar, donde hay ciudadanas de nacionalidad china que se encontraban en algunas habitaciones. Hemos encontrado preservativos en el lugar”, indicó Jorge Arévalo, gobernador del Guayas.

Al lugar también llegí Policía de Migración para evaluar las condiciones migratorias de las ciudadanas extrajeras que se encontraban en el edificio.

Mercadería de contrabando

El gobernador afirmó que en el lugar se encontró mercadería que no estaba regulada, es decir, que presuntamente habría estando evadiendo impuestos tributarios.

Este mismo edificio, ubicado en el centro de Guayaquil, ya había sido clausurado anteriormente por Cuerpo de Bomberos y el Municipio de Guayaquil por no cumplir con los permisos vigentes para su funcionamiento.

Otra presunta casa clandestina en Urdesa

Imágenes de presunta casa clandestina en Urdesa.

Esta desmantelación sucede solo 48 horas después de otra intervención similar en Urdesa Central, en donde también se halló dinero en efectivo, juegos de azar y mujeres de origen asiático en una presunta casa clandestina. El lugar tenía habitaciones acondicionadas.

Aunque las condiciones son similares, aún no se ha determinado conexión alguna entre ambos casos. Las investigaciones determinarán mayor información de estos edificios intervenidos.

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