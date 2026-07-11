Policía se incauta de 1,7 toneladas de cocaína en El Oro

Un camión que parecía transportar carga común terminó siendo el centro de uno de los mayores operativos antidrogas recientes en el sur de Ecuador. La Policía interceptó el vehículo cuando se dirigía hacia Puerto Bolívar, en Machala, provincia de El Oro.

Más noticias

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó este sábado 11 de julio los detalles de la operación. Según explicó, los agentes interceptaron un camión que transportaba un contenedor contaminado desde Guayaquil. El destino final de ese envío era Dinamarca.

Los policías trasladaron el vehículo al puerto para realizar una inspección. Ahí, encontraron 1.800 bloques de cocaína, equivalentes a 1,7 toneladas de droga.

De acuerdo con la Policía, el cargamento representa alrededor de 17,9 millones de dosis. Además, las autoridades estiman que la droga incautada tiene un valor aproximado de 54 millones de dólares en el mercado nacional.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas al transporte del cargamento. Se trata de Luis Andrés Villacís Espinoza, José Manuel Arias Briones, José Gustavo Lemos Castillo y Dilson Ángelo Sosa Ortega.

Como parte de las evidencias del caso, las autoridades también incautaron tres vehículos y seis teléfonos celulares.

El operativo se suma a una serie de decomisos recientes registrados en distintos puntos del país, en los que la Policía ha interceptado envíos de droga ocultos en cargamentos de exportación con destino a Europa.