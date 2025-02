La Policía Nacional hizo un pedido a la Fiscalía sobre la denuncia del menor asesinado en Guayaquil, realizada por organizaciones de derechos humanos el martes 4 de febrero de 2025.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que un menor afrodescendiente supuestamente fue asesinado por fuerzas de seguridad, durante un operativo el 30 de enero en el Guasmo, sur de Guayaquil.

El menor fue asesinado durante un operativo de la Policía y las FF.AA. en Guayaquil, según los denunciantes

En una rueda de prensa, Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que este caso se trata de “una nueva ejecución extrajuducial”.

Según Navarrete, integrantes de la Policía y Fuerzas Armadas asesinaron al niño durante un operativo masivo en un sector de Guasmo Sur, Guayaquil.

Se trata de Miguel Ángel Rodríguez, un joven de 14 años que, según relató su padre, Milton Rodríguez, había salido a jugar al parque de su barrio junto a su hermano y otros amigos cuando llegaron cientos de policías y militares para realizar un operativo.

Rodríguez contó a EFE que se preparaba para salir de viaje cuando escuchó un alboroto afuera de su casa.

Salió y vio la llegada de las fuerzas de seguridad en motos y camionetas, e inmediatamente escuchó disparos.

“Entré a mi casa a poner en buen recaudo a mi familia”, mencionó. En ese momento, su hijo Juan José, de 16 años, entró llorando y pidiendo ayuda.

“Papi, no me dejes morir, me hirieron”, recordó que le dijo.

El pedido de la Policía a la Fiscalía en la denuncia sobre el menor asesinado en Guayaquil

La Policía pidió a la Fiscalía que determine si las armas con las que ocurrió el asesinato del menor en Guayaquil le pertenecen.

En su comunicado, publicado en su cuenta de la red social X, la Policía dijo que, en caso de que las investigaciones determinen que el arma usada para disparar al menor sí les pertenece, “se analice las circunstancias en que se hubiere hecho el uso del arma de fuego, con imparcialidad, transparencia, profesionalismo y agotando todas las hipótesis investigativas”.

Además, indicó que había solicitado que la investigación se traslade a una unidad especializada de Fiscalía, en Quito.

Esto, “a fin de que no exista ninguna intromisión en la zona en la que se produjeron los hechos”.

Este caso se registra dos meses después de que militares detuvieron a cuatro menores en Las Malvinas, Guayaquil.

Luego, las autoridades encontraron los cuerpos de los menores en Taura.

La Fiscalía investiga este caso como una presunta desaparición forzada y procesa a 16 militares.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos registran otras 27 víctimas de desapariciones presuntamente a manos de patrullas militares durante este año bajo el “conflicto armado interno”.

Hasta el momento también existen más de 200 casos denunciados por excesos en el uso de la fuerza.

80 casos de tortura y 15 ejecuciones extrajudiciales, según reportes de Fiscalía citados por la organización internacional Human Rights Watch (HRW).