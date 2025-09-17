La Policía Nacional fortalece la seguridad en los puertos de El Oro, como parte de la implementación de un modelo de autonomía operativa para fortalecer la seguridad fluvial y marítima en la provincia. Esto, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

Gobierno entrega tres embarcaciones

El ministro del Interior, John Reimberg, dio a conocer este miércoles 17 de septiembre que el Gobierno realizó la entrega de tres embarcaciones a la Policía Nacional para el “patrullaje marítimo estratégico, planificado y georreferenciado en El Oro”.

La implementación de esta estrategia tiene el objetivo de detectar y neutralizar armas, municiones, desarticular redes delincuenciales, pero sobre todo combatir la extorsión y el narcotráfico, señaló el Ministro.

Además, destacó la lucha del Gobierno desde todos los espacios.

La Policía Nacional retoma el patrullaje marítimo.



Hoy en Machala entregamos tres embarcaciones a la Policía Nacional para el patrullaje marítimo estratégico, planificado y georreferenciado en todo El Oro, con el objetivo de detectar y neutralizar armas, municiones,… pic.twitter.com/jE3VSkde42 — John Reimberg (@JohnReimberg) September 17, 2025

La Policía inició los patrullajes

Por su parte, la Policía Nacional destacó el uso de estas embarcaciones, que permitirán monitorear y controlar espacios acuáticos y prevenir actividades ilícitas.

Con ellas, se realizarán operaciones contra el narcotráfico, crimen organizado y el transporte de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Además, se proporcionará asistencia y apoyo para la seguridad de los puertos y áreas costeras.

En el acto de entrega participaron el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante General de la Policía, Pablo Dávila Maldonado; además de autoridades locales.

John Reimberg destacó que este plan de seguridad no solo cierra las rutas de escape del narcotráfico sino que protege la contaminación silenciosa de las aguas territoriales.

Además, se enfoca en defender el territorio nacional y garantizar un entorno de seguridad integral para que las familias orenses puedan vivir en paz, destacó la Policía Nacional.

@CmdtPoliciaEc, #GraSPabloDávila:



Hoy marcamos un hito histórico. La #PolicíaEcuador, de manera conjunta y planificada, ejecuta operaciones en los diferentes puertos de la provincia de #ElOro para contrarrestar a las mafias delictivas.



Reafirmamos nuestro compromiso con la… pic.twitter.com/9PzZgWRPhY — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 17, 2025

