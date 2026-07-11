Policía desarticula banda armada con cuatro detenidos en Guayas

Un operativo policial en Yaguachi, provincia del Guayas, terminó con cuatro adultos detenidos y un adolescente aislado. La Policía Nacional también incautó tres armas de fuego, 38 cartuchos y recuperó un vehículo reportado como robado.

Servidores del Grupo Operativo de la Policía Judicial de la Subzona Guayas ejecutaron la intervención. El procedimiento surgió de diligencias investigativas orientadas a identificar y localizar a personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas en la zona.

Durante el operativo, la Policía aprehendió a Jeremy Josué Z. V., de 19 años; Boris Alexander V. A., de 28; Edinson Eduardo E. A., de 29; y Deryan Alfredo Á. V., de 20 años. Este último registra un antecedente penal. Además, las autoridades aislaron a un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales F. A. E. A.

Según las investigaciones, los intervenidos serían presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada “Los Águilas”. Las autoridades los vinculan con delitos como robo en ejes viales, tenencia y porte de armas de fuego, extorsión, muertes violentas y tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Entre los indicios recuperados durante el operativo figuran dos motocicletas, un vehículo reportado como robado, dos armas largas, una pistola y 38 cartuchos.

Las autoridades pusieron a los cuatro detenidos a órdenes de la autoridad competente para el trámite legal correspondiente. El adolescente, por su parte, quedó a disposición de la autoridad especializada, conforme a los procedimientos establecidos para menores de edad.

La Policía Judicial de la Subzona Guayas ingresó los indicios al Centro de Acopio de Indicios y Evidencias, donde serán sometidos a las pericias técnicas correspondientes.

La Policía Nacional mantiene operaciones investigativas dirigidas a afectar las estructuras de delincuencia organizada, recuperar bienes sustraídos y retirar armas de fuego utilizadas para cometer delitos en la provincia del Guayas.