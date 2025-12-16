La Policía capturó a un total de 20 objetivos de alto valor, cabecillas de los grupos de delincuencia organizada, en 2025, según informó este martes 16 de diciembre de 2025; en algunos casos se trata de recapturas, tras la fuga.

La captura o recaptura de 20 objetivos de alto valor en 2025 por parte de la Policía

Tras meses de seguimiento, análisis e intervenciones tácticas, la Policía estrechó el cerco sobre estructuras criminales de alta peligrosidad que operan en el país.

Entre enero y diciembre de 2025, ese trabajo permitió la captura de 20 objetivos de alto valor, integrantes de organizaciones delictivas responsables de generar violencia y financiar economías criminales en varias provincias.

Organizaciones delictivas afectadas

Las operaciones se desplegaron de forma simultánea y estratégica en Manabí, Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana, así como fuera de las fronteras ecuatorianas.

En estos escenarios, unidades especializadas lograron desarticular redes vinculadas a Los Choneros, Tiguerones, Lobos, Águilas, Lagartos, Pepes y Comando de Fronteras, considerados actores clave del escenario delictivo.

Recursos utilizados

Equipos especializados de inteligencia anticiparon movimientos, identificaron rutas de escape y ubicaron escondites utilizados por cabecillas altamente peligrosos.

El uso de tecnología avanzada, la cooperación internacional y el despliegue de unidades tácticas en zonas de alto riesgo resultaron determinantes para el éxito de las operaciones, señaló la Policía.

Principales casos de objetivos de alto valor capturados o recapturados

Uno de los golpes más significativos ocurrió el 26 de junio de 2025, en Montecristi, con la recaptura de Adolfo M., alias ‘Fito‘.

Alias ‘Fito’ se ocultaba en un búnker dentro de su vivienda, impactando de forma directa a la estructura de mando de Los Choneros.

El 13 de septiembre, en Limonchicta (Tena), unidades élite aprehendieron a Darío P., alias “Topo”, señalado como colaborador y enlace directo de alias “Fito”, debilitando aún más a la organización.

La ofensiva continuó fuera del país. El 2 de octubre de 2025, en Medellín, Colombia, un operativo encubierto permitió la captura de alias ‘Fede‘.

Esto ocurrió gracias al intercambio oportuno de información y al trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Ecuador y la Policía Nacional de Colombia.

Finalmente, el 16 de noviembre de 2025, se concretó la captura de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, uno de los delincuentes más buscados del país.

Alias ‘Pipo’ fingió su muerte en 2021 y se sometió a intervenciones quirúrgicas para alterar su rostro, logrando evadir a la justicia por cerca de cuatro años mientras actuaba como autor intelectual de varios crímenes.

Impacto en delitos de alto impacto

Con la captura de Objetivos de Alto Valor (OAV), considerados cabecillas de alta peligrosidad, la Policía Nacional reporta una incidencia de alto impacto en delitos como delincuencia organizada.

Además, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, sicariato, narcotráfico y tráfico de armas de fuego y munición.

