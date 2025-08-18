La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección General de Investigación, ejecutó el operativo Justicia 50, este 18 de agosto de 2025. La acción culminó con la captura de Jhon P., persona requerida por la justicia ecuatoriana por el delito de abuso sexual.

Captura de hombre persona requerida por abuso sexual

El hecho se remonta al 2016, cuando, según las investigaciones, el detenido habría abusado sexualmente de una menor de edad durante un período de dos años.

Los reportes detallan que el agresor amenazó a la víctima con atentar contra la vida de su madre si revelaba lo ocurrido. Según la Policía, la situación prolongó el silencio y la vulneración de derechos de la adolescente.

La Policía aseguró que el detenido será puesto a órdenes de la autoridad judicial competente para responder por los cargos en su contra.

Mediante acciones investigativas en #SantaElena, identificamos y capturamos a un ciudadano requerido por la justicia, procesado por el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad, hecho ocurrido en el año 2016.

La violencia sexual infantil en Ecuador es una problemática vigente

El Informe Técnico sobre el tema (2024) de la Defensoría del Pueblo recoge que, según cifras oficiales, en el 65% de agresiones los autores fueron integrantes del núcleo familiar o personas cercanas a la víctima.

De acuerdo con datos de World Vision Ecuador, el 𝟮𝟭% 𝗱𝗲 𝗻𝗶𝗻̃𝗼𝘀, 𝗻𝗶𝗻̃𝗮𝘀 𝘆 𝗮𝗱𝗼𝗹𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 en el país 𝗵𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗱𝗼 𝘃𝗶́𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘀𝗲𝘅𝘂𝗮𝗹.

Quienes conozcan de casos pueden alertar al 911 o llamar al 1800-Delito (335 486).

El informe contempla una realidad alarmante: gran parte de los casos no logran justicia. Por ejemplo, entre el 1 de enero de 2018 y el 16 de junio de 2023, la Fiscalía remitió 52 051 noticias del delito. De estas, solo el 4,15% recibió sentencia.

Los casos abundan en Ecuador

En las estadísticas del Consejo de la Judicatura, incluidas en el informe, se habla de 9 006 casos judicializados, entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2023. De estos, solo el 28,49% recibió dictamen.

De las 39 250 atenciones a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de 0 a 19 años en el sistema de salud, únicamente, constan 9 774 notificaciones realizadas a la Fiscalía dentro del sistema de salud, del 2021 al 2023.

