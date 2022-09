Personal policial involucrado en desaparición de María Belén Bernal será desvinculado

Patricio Carrillo, ministro del Interior, mantuvo una reunión con el mando policial para analizar la hora de ruta en el caso de la desaparición de María Belén Bernal. Foto: Twitter.

Redacción Elcomercio.com

La mañana de este lunes, 19 de septiembre de 2022, el ministro del Interior, Patricio Carrillo ofreció detalles sobre los avances en la investigación de la desaparición de María Belén Bernal.

El acto inició después de las 11:30 en el Palacio de Carondelet.

Señaló que están abiertos cuatro procesos investigativos, el primero para establecer qué pasó el día de la desaparición. "Es importante determinar todos los niveles de responsabilidad", sostuvo.

El segundo proceso que se lleva a delante es la disposición de elaborar los sumarios administrativos disciplinarios en contra de "todo el personal que por acción u omisión derivaron en el fatal incidente".

Los dos últimos proceso son los frentes de búsqueda para dar con el paradero de Germán Cáceres, esposa de María Belén Bernal, principal sospechoso de su desaparición.

"No vamos a dejar que se nos vaya. Bajo las piedras, donde se encuentre, en cualquier parte del mundo vamos a ubicarle y le vamos a someter a la administración de justicia", recalcó.

También mantienen el frente de búsqueda de María Belén Bernal, quien aún se la considera como desaparecida.

Además, el Ministro dio a conocer que están fortaleciendo la unidad de Asuntos Internos.

Crítica a las instituciones de seguridad

Carrillo fue criticado en torno al manejo de este caso. Primero por unas declaracioes emitidas a Teleamazonas en donde señaló que lamenta que haya sucedido “este acto humano, irracional, pero es humano”.

Además, fue criticado por su salida de Ecuador en medio del hecho de la desaparición de María Belén Bernal. Ante este hecho, Carrillo respondió en su cuenta de Twitter que "no viaje de vacaciones, estoy acompañando por 4 días a mi hija en un día importante, su matrimonio, una celebración discreta y familiar, es falso que me acompañe alguien del Gobierno, sin embargo jamás me desentendí del tema, dejen de mentir y manipular la información".

La Policía ha sido fuertemente criticada en torno al manejo de la desaparición de María Belén Bernal y la fuga de su esposo, Germán Cáceres.

El Minsiterio del Interior compartió una imagen la noche del domingo, 18 de septiembre, en donde se observa a Carrillo al frente de una mesa en reunión con el mando policial.