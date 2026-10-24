Pedernales, Manabí, registra un muerto y cinco heridos tras ataque armado

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Un ataque armado en Pedernales, Manabí, dejó una persona fallecida y cinco heridas, incluidos dos menores de edad. El hecho ocurrió en el malecón del cantón durante las celebraciones por las fiestas octubrinas.

Según información de los habitantes del sector tres hombres llegaron al lugar cuando varias personas participaban en una cabalgata.

Ataque armado en Pedernales durante las fiestas de Manabí

El hecho violento ocurrió después de un desfile cívico institucional organizado por las celebraciones de cantonización y fundación de parroquias.

De acuerdo con los reportes preliminares, tres hombres llegaron al malecón de Pedernales y se produjo un enfrentamiento armado que dejó varias personas alcanzadas por proyectiles.

La balacera se registró mientras un grupo participaba en una cabalgata. Las autoridades todavía no han informado oficialmente sobre las causas del enfrentamiento ni las circunstancias que lo originaron.

Dos menores entre los heridos en Pedernales

El ataque armado dejó cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad, dos adultos y uno de los presuntos atacantes.

Los afectados fueron trasladados a diferentes casas de salud para recibir atención médica.

Uno de los supuestos participantes en el enfrentamiento permanece bajo vigilancia policial mientras recibe asistencia médica.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre los motivos del ataque.

Pedernales y Manabí registran antecedentes violentos

Este nuevo episodio ocurre después de otros hechos violentos registrados en Pedernales durante 2026.

El 5 de septiembre, un ataque armado en la calle Colón, barrio La Paz, de la parroquia Cojimíes, dejó cuatro personas asesinadas y dos heridas.

Asimismo, durante el feriado del 10 de agosto, tres personas fueron asesinadas en una playa de esa misma parroquia. Las víctimas habían llegado al balneario cuando fueron atacadas a tiros.

Aunque se ha mencionado una posible disputa entre grupos de delincuencia organizada, las autoridades no han confirmado esa hipótesis.

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