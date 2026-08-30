Patricia Ochoa reaccionó a deportación de Serrano y revive el caso Gabela en Ecuador

La deportación de José Serrano desde Estados Unidos a Ecuador y su ingreso a la cárcel de máxima seguridad del Encuentro provocaron un nuevo pronunciamiento de Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela.

Ochoa cuestionó al exministro del Interior y volvió a colocar bajo atención pública un caso que se remonta al asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ocurrido en 2010.

Serrano regresó al país el 28 de agosto de 2026 y fue trasladado al Encuentro, en Santa Elena, debido a la orden de prisión preventiva que mantiene dentro del caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. El presidente Daniel Noboa difundió imágenes de su traslado y posteriormente de su ingreso al centro penitenciario.

Deportación de Serrano revive el caso Gabela en Ecuador

Tras conocerse el retorno del exministro, Patricia Ochoa publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó a Serrano. La viuda de Gabela sostuvo que el tiempo que le quede de vida no será suficiente para que “pague por el daño” que, según ella, ocasionó a otras personas.

Las expresiones corresponden a la posición personal de Ochoa, quien durante años ha cuestionado públicamente la actuación de distintas autoridades en las investigaciones sobre la muerte de su esposo. Su pronunciamiento ocurre en un escenario distinto al proceso por el que Serrano se encuentra actualmente privado de libertad.

El exministro está procesado dentro del caso Magnicidio FV. La Fiscalía General del Estado investiga a los supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 después de un mitin político en Quito.

Como publicó EL COMERCIO el 29 de agosto de 2026, Serrano llegó bajo custodia a Guayaquil la noche anterior, después de permanecer detenido por autoridades migratorias estadounidenses desde agosto de 2025. Su llegada permitió ejecutar la orden de prisión preventiva vigente en Ecuador.

¿Por qué Patricia Ochoa relaciona a Serrano con el caso Gabela?

Jorge Gabela, excomandante de la FAE, cuestionó la adquisición de siete helicópteros Dhruv a la empresa india HAL. En diciembre de 2010 recibió disparos durante un ataque ocurrido en su vivienda, en Samborondón, y falleció días después.

Uno de los principales puntos de controversia posteriores fue el denominado Tercer Producto elaborado por el perito argentino Roberto Meza, contratado para investigar las circunstancias de la muerte. Ese documento no fue localizado entre los archivos estatales y años después debió ser reconstruido.

La Corte Constitucional dio seguimiento al caso y, en 2023, recibió documentación relacionada con la reconstrucción del informe final elaborado por Meza. El expediente constitucional registra que el documento reconstruido fue entregado en julio de ese año.

Ochoa ha cuestionado durante años la actuación institucional alrededor de las investigaciones y ha señalado responsabilidades políticas. Serrano, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa, también rindió en 2018 su versión ante la Fiscalía dentro de las investigaciones por el asesinato de Gabela.

El regreso de Serrano abre un nuevo escenario judicial

El retorno del exministro no significa, por sí mismo, que exista una nueva imputación en su contra dentro del caso Gabela. Su situación jurídica inmediata corresponde al proceso Magnicidio FV y deberá resolverse conforme avancen las actuaciones de la justicia ecuatoriana.

La llegada de Serrano, sin embargo, coincide con nuevos movimientos alrededor de las investigaciones relacionadas con Gabela y devuelve atención pública a hechos ocurridos hace más de 15 años.

Para los ciudadanos, el alcance del caso va más allá de la confrontación política: las investigaciones involucran el funcionamiento de instituciones públicas, la conservación de documentos estatales y la obligación de determinar responsabilidades mediante procesos judiciales.

Mientras tanto, Serrano permanece en El Encuentro. Noboa publicó el 29 de agosto fotografías del exministro dentro del centro penitenciario, mientras las investigaciones judiciales que motivaron su prisión preventiva continúan su trámite en Ecuador.

Preguntas frecuentes sobre José Serrano y el caso Jorge Gabela:

❓ ¿Qué dijo Patricia Ochoa tras la deportación de José Serrano? La viuda del general Jorge Gabela cuestionó públicamente a Serrano después de su regreso a Ecuador.

Ochoa sostuvo en redes sociales que el tiempo que le quede de vida no será suficiente para que “pague por el daño” que, según ella, ocasionó. Sus declaraciones corresponden a su posición personal y no implican una nueva decisión judicial contra Serrano. ❓ ¿Por qué Patricia Ochoa relaciona a José Serrano con el caso Gabela? Porque Serrano fue una de las autoridades que rindió versión dentro de las investigaciones relacionadas con el asesinato del general.

Serrano, quien fue ministro del Interior durante el Gobierno de Rafael Correa, rindió en 2018 su versión ante la Fiscalía. Ochoa ha cuestionado durante años la actuación de diferentes autoridades e instituciones alrededor del caso. ❓ ¿Qué ocurrió con el general Jorge Gabela? El excomandante de la FAE recibió disparos durante un ataque en su vivienda en diciembre de 2010 y falleció días después.

Gabela había cuestionado la adquisición de siete helicópteros Dhruv a la empresa india HAL. Su muerte dio lugar a diferentes investigaciones y a una prolongada controversia sobre las circunstancias y posibles responsabilidades relacionadas con el crimen. ❓ ¿Qué pasó con el denominado Tercer Producto del caso Gabela? El informe elaborado por el perito Roberto Meza no fue localizado entre los archivos estatales y posteriormente tuvo que ser reconstruido.

La Corte Constitucional dio seguimiento al caso y recibió en 2023 documentación relacionada con la reconstrucción del informe final. El expediente constitucional registra que el documento reconstruido fue entregado en julio de ese año. ❓ ¿José Serrano está actualmente procesado por el caso Gabela? Su actual privación de libertad no corresponde al caso Gabela.

Serrano permanece en El Encuentro por una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV, relacionado con el asesinato de Fernando Villavicencio. Su regreso a Ecuador no implica, por sí solo, que exista una nueva imputación en su contra por el caso Gabela.

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