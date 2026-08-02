Alias ‘Pan de Piña’ llega a la cárcel del Encuentro

Un cabecilla criminal cambió de destino, otra vez, en cuestión de días. Su recaptura y su traslado a una de las cárceles de máxima seguridad del Ecuador marcan un nuevo capítulo en un caso que ya había generado polémica judicial.

El traslado a la cárcel del Encuentro

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó el traslado de Marcos Armando Duarte Arévalo, conocido como alias “Pan de Piña”, a la cárcel del Encuentro.

A través de su cuenta de X, el funcionario señaló que, tras la recaptura del presunto cabecilla por parte de las Fuerzas Armadas, el Bloque de Seguridad, en coordinación con la Policía Nacional y el ministro del Interior, John Reimberg, se aseguró de que el sujeto quedara “definitivamente tras las rejas”. “Lo dijimos: ‘La cárcel o el infierno’ y a este le tocó la ‘cárcel del Encuentro'”, escribió Loffredo.

El ministro Reimberg también se pronunció sobre el caso. En su cuenta de X, señaló: “Traicionó su uniforme, traicionó a la patria. Hoy está donde debe estar: en la cárcel de máxima seguridad”.

Después de la re captura del Matón de Daule alias “Pan de Piña” por intermedio de las @FFAAECUADOR, el #BloqueDeSeguridad en coordinación con la @PoliciaEcuador y el Ministro del Interior @JohnReimberg se aseguraron que este peligroso criminal quede definitivamente tras las… pic.twitter.com/wcfeajoHAQ — Gian Carlo Loffredo (@GianCarLoffredo) August 2, 2026

Una recaptura que llegó pocos días después de su liberación

Duarte, señalado como presunto cabecilla de los Chone Killers, fue capturado la noche del 30 de julio de 2026 durante una operación militar en Daule. Los militares lo localizaron en el sector Los Pozos, donde intentó escapar por una escalera hacia un patio. Ahí también fueron detenidos otros dos integrantes de la organización, entre ellos un menor de edad. El operativo dejó, además, una pistola calibre 9 mm, 54 municiones y nueve envolturas con una sustancia que se presume es heroína.

Esta recaptura ocurrió 11 días después de que Duarte quedara en libertad tras una audiencia por tráfico de drogas, en la que un juez le dictó medidas cautelares en lugar de prisión preventiva. Esa decisión judicial generó críticas del ministro Reimberg, quien presentó una denuncia contra la fiscal a cargo del caso.