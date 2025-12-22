La Policía reportó siete asesinados en Manabí la tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025; las investigaciones para esclarecer el móvil de esta nueva masacre son investigadas por las autoridades.

Más noticias:

Las siete personas asesinadas en Manabí la tarde de este lunes 22 de diciembre y la investigación de la Policía

Los hechos ocurrieron en las canteras, sector Chimborazo, parroquia San Isidro, del cantón Sucre, al norte de esta provincia, alrededor de las 15:00, de este lunes.

Al menos siete personas fueron asesinadas este lunes en Manabí, una de las zonas más golpeadas por la actividad del crimen organizado en Ecuador.

Según fuentes de la Policía Nacional, podrían corresponder a un ajuste de cuentas.

Le puede interesar: Alias ‘El Tunco’ es procesado por un asesinato Manabí; estas son las medidas en su contra

Las investigaciones se concentran en establecer si los homicidios guardan relación con conflictos entre bandas criminales que operan en el sector.

El semestre más violento desde que hay registros

Con 4 619 homicidios entre enero y junio, Ecuador atraviesa el semestre más violento desde que existen registros oficiales, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.

Esta cifra representa un incremento del 47 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3 143 asesinatos.

Más noticias: Asesinan a dos policías de inteligencia en Manabí

Un asesinato por hora y disputa entre bandas

El año en curso comenzó como uno de los más violentos, con un promedio de un asesinato por hora.

Las autoridades atribuyen esta situación a la disputa por territorio y poder entre bandas del crimen organizado que operan en distintas regiones del país.

Ecuador enfrenta una escalada de violencia sin precedentes, impulsada por el aumento de la actividad de organizaciones criminales.

Este escenario que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar en enero de 2024 el “conflicto armado interno” contra estas estructuras, a las que el Gobierno pasó a denominar “terroristas”.

Con información de EFE.

Información extra: Manabí

Te recomendamos