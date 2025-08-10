La madrugada del domingo 10 de agosto de 2025, Santa Lucía, en la provincia del Guayas, vivió una jornada de violencia extrema.

Un ataque armado en los exteriores de la discoteca Nápoles, ubicada en la avenida 3 de Febrero y Ubaldo Urquizo, dejó ocho personas fallecidas, entre ellas el hermano del alcalde del cantón.

Ataque con fusiles en Santa Lucía

Según información policial, las víctimas se encontraban en la vía pública. Ellos fueron sorprendidas por sujetos armados que llegaron a bordo de dos vehículos.

Los atacantes portaban fusiles de largo alcance y dispararon de forma indiscriminada contra la multitud. Siete personas murieron en el lugar y una más en un centro de salud de Santa Lucía.

En el parte policial se informó que hay tres personas heridas

Víctimas identificadas

La Policía Nacional confirmó la identidad de los fallecidos: Jorge, de 40 años; Alicia, de 25, y Jinson, de 28. También, Raúl, de 22; Héctor (27); Jonathan (31), (20) y James (32).

Los agentes de la Unidad de Muertes Violentas y Desaparecidos (Dinased) y de Criminalística realizaron el levantamiento de indicios en la escena. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Daule para las autopsias de ley.

