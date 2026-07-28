Macabro hallazgo en Cañar: siete personas fueron calcinadas

El lunes 27 de julio de 2026, siete personas calcinadas fueron encontradas dentro de una finca ubicada en la vía El Triunfo-El Piedrero, en el sector Dos Bocas, provincia de Cañar. Este hallazgo macabro ocurrió tras alertas de los moradores sobre un presunto incendio estructural.

Investigación policial en curso

La Policía Nacional investiga este caso como un posible asesinato, atribuyéndolo preliminarmente a una disputa entre las organizaciones criminales Los Lobos y Los Águilas.

Personal de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) llegó al lugar y confirmó la presencia de los cuerpos en el área de la sala.

Detalles del hallazgo

Dos de las víctimas presentaron extremidades superiores atadas con alambre. Además, en los exteriores de la vivienda se encontró un vehículo tipo SUV completamente incinerado. Entre los indicios levantados en el sitio se contabilizaron ocho vainas percutidas, dos balas, un vehículo y cinco motocicletas.

Antecedentes del caso

Según información recabada por la Policía Nacional, esta vivienda habría pertenecido a Carlos Suástegui, cabecilla de Los Águilas, asesinado el 17 de junio de 2026 en el aeropuerto José Joaquín del Olmedo en Guayaquil. Se presume que el vehículo incendiado pertenecía a su hijo. Esta información todavía deberá ser confirmada por las autoridades, quienes ya se encuentran en las investigaciones.

Identificación de las víctimas

Aún no se han identificado oficialmente a las víctimas. Sin embargo, el informe preliminar indica que se trataría de siete hombres cuyas edades oscilan entre los 21 y 30 años. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Darío Machuca para realizar las autopsias correspondientes.

El hecho causó conmoción entre los moradores del sector, quienes brindaron información preliminar a los uniformados para ayudar a determinar las causas de este macabro acontecimiento en la provincia del Cañar.

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