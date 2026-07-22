Aparece el último niño que salió de una casa de acogida en Conocoto en Quito

La Policía Nacional confirmó la localización de Luis Eduardo Torres Ojito, un niño de 10 años, quien fue el último menor que permanecía desaparecido tras la salida de ocho menores de la Casa Hogar María Campi de Yoder, ubicada en Conocoto, en el suroriente de Quito. Este hallazgo concluyó la búsqueda iniciada luego de que los niños abandonaran el centro de acogida el pasado 27 de junio.

Detalles sobre la localización del menor

A pesar de que las autoridades no informaron el lugar exacto donde fue encontrado el menor ni las circunstancias de su localización, señalaron que el operativo incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y otras diligencias investigativas para reconstruir sus posibles desplazamientos.

Investigación sobre la salida de los menores

El caso comenzó cuando ocho menores, que permanecían bajo una medida de acogimiento institucional en la Casa Hogar María Campi de Yoder, abandonaron el establecimiento sin autorización. Según el Ministerio del Interior, los niños aprovecharon las actividades previas al desayuno para salir del inmueble.

Búsqueda y activación de la Alerta Emilia

Durante los días posteriores a la desaparición, las autoridades localizaron progresivamente a siete de los ocho menores en distintos puntos del país. La desaparición de Luis Eduardo Torres Ojito motivó la activación de la Alerta Emilia, un mecanismo destinado a buscar a menores desaparecidos.

Continuación de la investigación tras la localización del menor

Aunque la ubicación del menor marca el cierre formal de la búsqueda, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias en las que los ocho niños abandonaron el centro de acogida. También se busca determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o eventuales responsabilidades administrativas.

Debate sobre mecanismos de protección infantil

Como publicó EL COMERCIO el 30 de junio de 2026, la desaparición de los menores abrió un debate sobre los mecanismos de protección y supervisión en los centros de acogida. Además, se discute la necesidad de revisar los protocolos de respuesta ante este tipo de emergencias.

Preguntas frecuentes sobre la localización de Luis Eduardo Torres Ojito:

❓ ¿Quién era el menor que permanecía desaparecido tras salir de la Casa Hogar María Campi de Yoder? Luis Eduardo Torres Ojito, de 10 años.

Era el último de los ocho menores que abandonaron sin autorización la Casa Hogar María Campi de Yoder, en Conocoto. La Policía Nacional confirmó su localización, con lo que concluyó la búsqueda iniciada tras su desaparición el 27 de junio de 2026. ❓ ¿Cómo encontraron a Luis Eduardo Torres Ojito? La Policía realizó un operativo con varias diligencias investigativas.

Las autoridades informaron que utilizaron el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y otras acciones para reconstruir los posibles desplazamientos del menor. No se reveló el lugar exacto donde fue localizado ni las circunstancias del hallazgo. ❓ ¿Qué ocurrió con los ocho menores de la Casa Hogar María Campi de Yoder? Salieron del centro de acogida sin autorización.

Según el Ministerio del Interior, los niños aprovecharon las actividades previas al desayuno para abandonar el establecimiento. En los días posteriores, las autoridades localizaron de forma progresiva a los ocho menores. ❓ ¿Qué es la Alerta Emilia y por qué se activó en este caso? Es un mecanismo para buscar a menores desaparecidos.

La Alerta Emilia fue activada durante la búsqueda de Luis Eduardo Torres Ojito, quien era el único menor que aún no había sido localizado tras la salida del grupo del centro de acogida. ❓ ¿La investigación concluyó con la localización del menor? No. La investigación continúa.

Aunque la búsqueda del menor finalizó, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo los ocho niños salieron del centro de acogida y establecer si existieron fallas en los protocolos de seguridad o posibles responsabilidades administrativas.

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