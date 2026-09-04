Llegan los 28 tripulantes al puerto de Manta tras operativo marítimo con EE.UU.

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Este viernes 4 de septiembre de 2026, la Armada del Ecuador confirmó la llegada de 28 tripulantes al puerto de Manta, provincia de Manabí, quienes fueron transportados por una unidad guardacostas institucional tras coordinaciones derivadas de intervenciones navales.

Llegada de tripulantes al puerto de Manta

El desembarque formal de los ciudadanos en los muelles manabitas ocurrió a las 15:00. De acuerdo con el reporte oficial de la fuerza naval, el contingente que arribó a tierra firme está integrado por nueve personas que pertenecían a la embarcación denominada “Conquista II” y 19 ocupantes vinculados a la nave identificada como “OM2”.

Una vez consumado el ingreso a las instalaciones portuarias, las autoridades competentes procedieron a ejecutar los protocolos y procedimientos legales estipulados en la normativa ecuatoriana vigente.

Coordinación previa con unidades de los Estados Unidos

El traslado de este grupo de navegantes tuvo como antecedente gestiones articuladas desde el jueves 3 de septiembre de 2026.

En esa fecha, la Dirección de Comunicación Social de la Armada informó que, en el contexto de operaciones desarrolladas por unidades de los Estados Unidos, se estructuró la recepción de los nueve tripulantes de “Conquista II” y los 19 de “OM2” para su posterior traslado hacia la costa ecuatoriana en una lancha guardacostas.

Ocho tripulantes en trayecto de retorno

De manera complementaria a los 28 ciudadanos ya desembarcados, la entidad de defensa marítima reportó que otros ocho tripulantes pertenecientes a la embarcación “Conquista II” se encuentran en plena navegación de regreso a puerto.

Este segundo grupo avanza hacia la costa a bordo de otra embarcación, luego de que en días previos se informara que varios ocupantes continuaban navegando en sus respectivas lanchas.

Señalamientos sobre presunta logística en altamar

De acuerdo con las versiones oficiales emitidas por el Comando Sur de los Estados Unidos y respaldadas por Ecuador, las naves “Conquista II” y “OM2” fueron destruidas tras ser catalogadas como estaciones flotantes de aprovisionamiento de combustible.

Los informes militares extranjeros sostienen que dichas plataformas marítimas eran empleadas para facilitar operaciones de tráfico de drogas ligadas al grupo delictivo Los Choneros, calificado como terrorista en ambas jurisdicciones.

Reclamos ciudadanos y antecedentes marítimos recientes

Pese a los reportes sobre la llegada de los tripulantes al puerto de Manta, familiares de los ciudadanos se congregaron en los exteriores de la Capitanía de Puerto para rechazar los nexos con redes delictivas, asegurar que se dedicaban a labores de pesca y exigir conocer su estado legal y físico.

Este suceso se suma a la denuncia presentada en la Fiscalía de Manta por el hundimiento del barco “Tres Hermanos” el pasado 28 de agosto, también intervenido por buques estadounidenses, y al caso de ocho pescadores reportados como desaparecidos en el barco “Fiorella” a inicios de año, incidentes sobre los cuales entidades como Amnistía Internacional han pedido investigaciones.

Despliegue de medios navales y vigilancia marítima

Para garantizar la cobertura, encuentro y acompañamiento de los navegantes que continúan en alta mar, la institución militar mantiene desplegados diversos medios navales en la zona.

La institución ratificó la ejecución permanente de tareas de vigilancia y control en el mar territorial, señalando que la información de las operaciones se mantendrá debidamente canalizada y verificada por medio de sus vías institucionales.

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