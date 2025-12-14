La Plaza de Ponchos se convirtió en escenario de un hecho que se viralizó en redes sociales este fin de semana. Medios locales reseñaron que comerciantes de Otavalo (Imbabura) retuvieron a dos mujeres el viernes 12 de diciembre, luego de acusarlas de portar productos sustraídos de varios locales comerciales.

Las ciudadanas fueron identificadas mientras intentaban salir con artículos de higiene y ropa. La alerta la emitieron los propios comerciantes, quienes contaron con el apoyo de la seguridad comunitaria.

En los videos difundidos se observa los productos que sustrajeron las jóvenes. De acuerdo con los procedimientos de la justicia indígena, ambas mujeres tuvieron que caminar por las calles aledañas a la plaza sin ropa para que sientan vergüenza y fueran reconocidas por los perjudicados.

Una vez que llegaron a la plaza fueron amarradas a un poste azul. Un hombre del pueblo Kichwa procedió con el castigo. Las mujeres fueron golpeadas con ramas de ortiga. También recibieron agua fría de lavacaras frente a una multitud de habitantes, comerciantes y turistas.

Este acto se conoce como baño de purificación. Según la tradición, busca que las personas se arrepientan de sus acciones. La escena generó sorpresa entre quienes presenciaron el hecho y se compartió en plataformas digitales.

Minutos más tarde, las mujeres fueron entregadas a la Policía. La intervención cerró el proceso comunitario y permitió que las autoridades continúen con el procedimiento legal correspondiente.

La justicia indígena se mantiene en los pueblos originarios del país. La Constitución (art. 171) reconoce este sistema y lo legitima como parte de la diversidad cultural y jurídica de Ecuador. En Otavalo, estas prácticas se aplican en casos de delitos menores y se realizan bajo la supervisión de líderes comunitarios.

El episodio recordó la vigencia de la justicia indígena en la Sierra norte.