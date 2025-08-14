El Consejo de la Judicatura suspendió a tres juezas de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar por faltas disciplinarias este jueves 14 de agosto de 2025. La Fiscalía allanó la oficina y domicilio de una de estas magistradas el 1 de agosto, en el caso Bufeta con Toga.

Infracciones identificadas por la Judicatura para la suspensión de tres juezas de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar

El Pleno del Consejo de la Judicatura sesionó este jueves y suspendió a tres juezas de Cotopaxi, Chiborazo y Bolívar por faltas disciplinarias.

Chimborazo

La Judicatura suspendió en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo, a la jueza de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, L.M.G.A.

Este caso se originó por una denuncia que alertaba que, presuntamente, dos abogados en libre ejercicio trabajaban en coordinación con la mencionada jueza.

Ambos juristas elaboraban proyectos de sentencia para la juzgadora y esos documentos eran compartidos a las partes procesales para su beneficio.

Además, se conoció que los abogados, supuestamente, contaban con las claves de acceso al Sistema Judicial (e-SATJE) y tenían en su poder expedientes físicos fuera del juzgado.

Allanamientos

Por este caso, el 1 de agosto, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Fiscalía, realizaron allanamientos en el domicilio y oficinas de la jueza.

Estas acciones se realizaron como parte de una investigación que se desarrolló a escala nacional, por presunta corrupción judicial.

La Fiscalía investiga el presunto delito de asociación ilícica, en el caso Bufeta con toga.

De manera simultánea, se intervienen varios inmuebles, entre ellos, el despacho de la jueza Laura G., de la Corte Provincial de #Chimborazo, ubicado en el cuarto piso de ese edificio. Se levantan documentos, dispositivos electrónicos, entre otros. pic.twitter.com/FqmZBmW51x — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 1, 2025

Cotopaxi

En esta sesión, las autoridades también suspendieron en sus funciones a A.G.S.T., jueza de la Unidad Judicial especializada de Garantías Penitenciarias de Latacunga, en Cotopaxi.

El 7 de septiembre de 2024, la juzgadora otorgó la libertad a una persona y adujo que había cumplido la pena de seis años. Sin embargo, le faltaban ocho meses.

Fue suspendida en sus funciones tres meses sin sueldo.

Bolívar

Finalmente, el CJ suspendió a Z.T.N.F., jueza de la Unidad Judicial Civil de Guaranda, en Bolívar.

La juzgadora, presuntamente, no motivó una sentencia emitida el 1 de febrero de 2024.

Eso provocó que los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar declaren la nulidad procesal.

Fue suspendida en sus funciones 30 días sin sueldo.

📰 | #BoletínOficial



Este jueves 14 de agosto de 2025, en sesión ordinaria No. 070-2025, el Pleno del @CJudicaturaEc suspendió en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo, a una jueza de la @CorteChimborazo.



El pasado 1 de agosto el CJ, en coordinación con el… pic.twitter.com/4xXOa9V5Mz — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) August 14, 2025