José Luis Barrera fue encontrado sin vida en Azogues tras ocho días desaparecido

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

La búsqueda de José Luis Barrera Zumba, desaparecido desde el 24 de octubre de 2026 en Azogues, provincia de Cañar, tuvo un desenlace trágico. El sábado 31 de octubre, habitantes de una zona rural alertaron a la Policía sobre el hallazgo de un cuerpo enterrado.

La noticia se conoció después de varios días de incertidumbre y de las protestas de sus familiares, quienes reclamaban respuestas sobre su desaparición.

El caso provocó preocupación en Azogues, especialmente por las circunstancias en las que vieron a Barrera por última vez. Ahora, la investigación se concentra en establecer qué ocurrió durante los días en que permaneció desaparecido.

¿Dónde encontraron el cuerpo de José Luis Barrera en Azogues?

El cuerpo de José Luis Barrera, de 49 años, fue localizado en el sector de Ayazamana, perteneciente a la parroquia Luis Cordero, del cantón Azogues.

El hallazgo ocurrió la tarde del sábado 31 de octubre, en las inmediaciones de una pista de motocross, en la vía a Luis Cordero.

Según información preliminar, las fuertes lluvias registradas en la zona habrían dejado al descubierto parte del cuerpo, que se encontraba enterrado dentro de un saco de yute.

Habitantes del sector alertaron a la Policía Nacional, que movilizó personal especializado para verificar la situación.

Agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y delegados de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar.

Los equipos coordinaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para preservar los indicios que puedan contribuir a la investigación.

Posteriormente, trasladaron los restos al Centro Forense de Cuenca.

En esas instalaciones, los familiares de Barrera reconocieron las prendas de vestir que llevaba la víctima. Este procedimiento permitió a sus allegados identificarlo.

Sin embargo, no se ha informado sobre los resultados de una identificación técnico-forense ni sobre la causa de la muerte.

¿Qué ocurrió antes de la desaparición de José Luis Barrera?

José Luis Barrera fue reportado como desaparecido el 24 de octubre de 2026, después de que sus familiares perdieran contacto con él.

De acuerdo con los antecedentes difundidos durante su búsqueda, Barrera salió de su vivienda en el sector de Javier Loyola a bordo de una camioneta blanca de doble cabina.

Las investigaciones se concentraron posteriormente en el sector de Pampa Vintimilla, donde lo vieron por última vez.

Sus familiares señalaron que existían imágenes de cámaras de seguridad que mostrarían un posible forcejeo en las inmediaciones de un establecimiento nocturno.

Durante los días posteriores a la desaparición, los allegados de Barrera realizaron protestas frente al establecimiento nocturno Zafiro, ubicado en Pampa Vintimilla.

Las manifestaciones estuvieron acompañadas de reclamos para que las autoridades aceleraran la búsqueda y esclarecieran lo ocurrido.

En medio de las protestas se registraron incidentes y daños en el establecimiento, lo que motivó la intervención policial.

¿Qué indicios encontró la Policía durante la investigación?

Durante las primeras diligencias, los investigadores localizaron varios objetos que podrían estar relacionados con la desaparición de José Luis Barrera.

Entre ellos constaban una cédula, una tarjeta de parqueo, una peinilla y una franela.

Además, se reportó la presencia de aparentes manchas de sangre en algunos indicios.

El comandante subrogante de la Policía en Cañar, Wellington Granda, informó sobre estas evidencias durante las investigaciones iniciales.

La Policía también revisaba imágenes de cámaras de videovigilancia para reconstruir los posibles desplazamientos del vehículo en el que Barrera salió de su vivienda.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer el destino de la camioneta.

¿Qué se sabe del caso Barrera?