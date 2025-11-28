John Reimberg alerta que hay personas que han estado ante los jueces hasta 25 veces

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que el país cierra el 2025 con un balance contundente en materia de seguridad. Aseguró que los últimos dos años marcaron mucho trabajo. Además, una vez más, cuestionó las leyes y a jueces en Ecuador.

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John Reimberg y el papel de los jueces en Ecuador

En una entrevista con Radio Asamblea, este viernes, 28 de noviembre de 2025, Reimberg informó que este año las instituciones de seguridad realizaron 1 414 000 operativos a escala nacional y 64 700 personas fueron puestas a órdenes de la justicia.

Según dijo, esa cifra demuestra la intensidad del trabajo policial y militar contra el delito en todas sus modalidades. Señaló que el país enfrenta un fenómeno preocupante: las llamadas “puertas giratorias”.

Hay personas que han sido llevadas ante jueces 10, 15 y hasta 25 veces, afirmó el funcionario. Sostuvo que la legislación vigente favorece a los delincuentes y que, en muchos casos, la prisión preventiva se usa como último recurso, lo que permite que individuos de alta peligrosidad regresen a las calles con facilidad.

🎙️El ministro del Interior, John Reimberg, destacó en la Radio de la Asamblea Nacional que han sido “dos años de mucho trabajo, dos años del compromiso del Gobierno y de las fuerzas del orden por la seguridad de los ecuatorianos”.



🗣️ Informó que en 2025 “incrementamos a… pic.twitter.com/a12wtQwvYS — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) November 28, 2025

Cuestionamientos a las decisiones judiciales

El ministro criticó decisiones judiciales que enviaron a personas procesadas por delitos graves a arrestos domiciliarios, incluso a quienes integraban estructuras delictivas.

“El asesino, el secuestrador y el extorsionador debe tener penas más severas”, enfatizó el Ministro de Daniel Noboa. A la par, recordó: “Dimos tres golpes seguidos a las estructuras delictivas más grandes, pero al tercer golpe nos quitaron las leyes”.

Las extradiciones por la cooperación internacional

Sobre la cooperación internacional, destacó que la alianza con Estados Unidos y la Unión Europea generó resultados concretos contra el narcotráfico y el terrorismo. Mencionó la extradición de alias Fito, que se concretó en 25 días, y el envío a otros países de miembros de la estructura de alias Gerald.

Además, informó que las extradiciones de alias Topo y alias Fede siguen en trámite y advirtió: “A cualquiera que intente tomar liderazgo, que sepa lo que le va a suceder”.

Sobre la Cárcel del Encuentro

John Reimberg reafirmó que la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, funciona como un centro de máxima seguridad y adelantó que la nueva megacárcel tendrá capacidad para 15 120 personas privadas de la libertad.

También señaló que el país superó las 500 toneladas de droga incautada y destruida y que las afectaciones económicas al crimen organizado superan los 9 000 millones de dólares. “Esto se acabó: antes la droga se perdía, se quemaba o regresaba a los criminales”, aseguró.

Sostuvo que: “La Policía está totalmente comprometida con los ecuatorianos. Muchas veces sacrifican su vida. Nosotros respaldamos su trabajo al 100%”.