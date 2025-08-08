El ministro del Interior, John Reimberg, habló este viernes 8 de agosto sobre la seguridad en Ecuador y la lucha del Gobierno en contra del crimen organizado. Además, habló de la detención de José Serrano.

Más noticias

Retención de José Serrano y la Corte Constitucional

En una entrevista en Radio Fuego, el ministro del Interior, John Reimberg, se refirió a la retención de José Serrano en Estados Unidos.

Señaló que Ecuador no puede influir en los procesos que se desarrollan en Estados Unidos y que estarán a la espera de lo que se decida allá, en cuanto a una posible deportación.

En cuanto a la suspensión de las leyes por la Corte Constitucional, dijo que la Corte quitó a la ciudadanía las herramientas para luchar contra el crimen organizado. Señaló que es una ridiculez que no se haya reconocido el conflicto armado interno que vive Ecuador.

Reimberg señaló que lo hecho por la Corte no es inconstitucional, sin embargo, interrumpe la lucha del Gobierno. Cuestionó si le están dando un ‘break’ a las mafias para que se rearmen mientras dura la suspensión de las leyes y por ello el presidente Daniel Noboa tuvo que decretar un nuevo estado de excepción.

El ministro hizo énfasis en que se han orquestado herramientas para interrumpir el trabajo del Gobierno; sin embargo, el Gobierno sigue adelante con su lucha contra el crimen. Esto en referencia a la actuación de algunos jueces que liberan presuntos delincuentes que capturan las fuerzas del orden.

También habló que se ha sabido escoger al personal que trabaja en el Gobierno y que se han alineado al objetivo.

El estado de excepción responde a la suspensión de las leyes que reaizó la Corte Constitucional

Reimberg dijo que no puede hablar del tiempo que tomaría terminar con el crimen organizado que creció durante 16 años. Enfatizó que no se puede hablar de ello si cuando se estructura un combate, buscan desestructurarlo; sin embargo, el Gobierno seguirá peleando.

“Nos atacan quitando leyes, el Presidente, por el lado correcto, un estado de excepción. Estado de excepción que sé que están en desacuerdo, sé que buscarán la forma de tumbarnos el estado de excepción, pero seguiremos buscando las herramientas para no darles ese espacio”, dijo.

En cuanto a la consulta popular y la pregunta de las bases extranjeras, dijo que “ya tuvimos una base acá que nos dio resultado”. Agregó que dio resultado en lo que hoy es importante que es el combate al narcotráfico.

Conversaciones con ‘Fito’

Reimberg habló de su interacción con ‘Fito’ cuando se lo capturó y señaló que cuando pudo hablar con él trató de obtener información útil para el país.

Dijo que “es una persona, si bien inteligente, pero con un nivel de querer que su mentira sea verdad”. “Él negaba muchas cosas, negaba muchos de los delitos que había cometido”, dijo Reimberg.

Añadió que se mostró como una víctima a la que juzgaban por delitos que no había cometido, según él.

Te recomendamos