Javier Aguilar, exejecutivo de Vitol, irá a prisión por coimas en Petroecuador

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Las investigaciones transnacionales sobre corrupción en el sector petrolero derivaron en condenas efectivas de reclusión dictadas por tribunales estadounidenses. El cierre de esta etapa procesal por los sobornos de Petroecuador determinó que el excomerciante de la firma suiza Vitol Inc., Javier Aguilar, cumpla 48 meses de cárcel tras comprobarse su rol directivo en el pago de sobornos a funcionarios estatales para captar negocios energéticos.

Sentencia en EE.UU. por sobornos de Petroecuador

La pena privativa de la libertad fue dictada por el juez de distrito Eric N. Vitaliano, de la Corte del Distrito Este de Nueva York. El fallo judicial contra el ciudadano mexicano de 52 años, radicado en Houston, Texas, contempló además el decomiso de 7,13 millones de dólares, la imposición de una multa económica de 100 000 dólares y su posterior deportación hacia México una vez que termine de cumplir la condena.

Aguilar acumuló acusaciones de conspiración para el lavado de activos y pagos irregulares de coimas tanto en Ecuador como en México.

El jurado lo halló culpable de violar y conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y conspiración para lavado de activos en las operaciones de Ecuador y México, sumado a cargos bajo la Ley de Viajes (Travel Act) investigados por el Escuadrón de Corrupción Internacional del FBI en Miami.

Este caso es uno de los más de 36 a los que la justicia norteamericana ha dado seguimiento a través de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). La legislación norteamericana permite rastrear dineros provenientes de tramas de sobornos en otros países, así lo revela la investigación “Fiscales tortuga. La corrupción que investigan en Estados Unidos, pero en Ecuador no” realizada por EL COMERCIO en el año 2024.

Contratos de fueloil y fachada internacional

El entramado delictivo se estructuró para adjudicar contratos millonarios con la petrolera estatal ecuatoriana, incluyendo la preventa de combustible con un anticipo de 300 millones de dólares para afianzar un contrato de venta de fueloil de 900 millones de dólares.

Según las indagaciones judiciales de EE. UU., los intermediarios de Vitol destinaron unos 1,6 millones de dólares en pagos a empleados de Petroecuador a cambio de información confidencial. Como la transnacional privada mantenía restricciones para contratar de forma directa en el país, recurrieron como pantalla a la compañía estatal de Medio Oriente Oman Trading International (OTI).

Tras estallar el escándalo en diciembre de 2020, Petroecuador excluyó a Vitol de su lista de proveedores y concursos internacionales, a diferencia de Brasil —donde Petrobras recibió una compensación de 44,65 millones de dólares por el caso Lava Jato— o México, donde la estatal Pemex rechazó una oferta de compensación de 30 millones de dólares.

El rol delictivo de Nilsen Arias y los hermanos Peré

Las autoridades estadounidenses descubrieron el esquema tras seguir el rastro financiero de Nilsen Arias, quien ejerció como gerente de Comercio Internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017 durante el gobierno de Rafael Correa.

Arias enfrenta cargos en EE.UU. por el blanqueo de 17 millones de dólares provenientes de actos de corrupción con diversas empresas. En su testimonio como delator, admitió haber recibido 13,5 millones de dólares en sobornos, dinero con el que adquirió una vivienda de 650 metros cuadrados en Portugal por 2,7 millones de euros.

Por su parte, los hermanos guayaquileños Antonio y Enrique Peré Ycaza, radicados en Miami y procesados en ese país, distribuyeron los fondos mediante consultorías inexistentes, facturas falsas y cuentas en el exterior, costeando también la compra de un automóvil de lujo de 152 000 euros y un reloj tasado en 70 000 euros.

En territorio ecuatoriano, la Fiscalía General abrió indagaciones y ejecutó allanamientos contra siete personas vinculadas al caso.

Esquema idéntico en México y acuerdo millonario de Vitol

La modalidad delictiva aplicada en territorio ecuatoriano se replicó en la estatal mexicana a través de su filial Pemex Procurement International (PPI). En ese frente, las investigaciones demostraron que Aguilar coordinó el desembolso de aproximadamente 600 000 dólares en sobornos dirigidos a dos funcionarios de dicha subsidiaria para asegurar contratos de suministro de gas etano por cientos de millones de dólares.

El mecanismo operó con la misma estructura de empresas pantalla radicadas en Panamá, Curazao e Islas Caimán, respaldadas con contratos y facturas simuladas, además de cuentas de correo bajo identidades suplantadas.

Por su participación en estas redes ilícitas, siete de los cómplices de Aguilar —entre ellos tres funcionarios gubernamentales extranjeros— se declararon formalmente culpables ante la justicia estadounidense y acordaron la entrega conjunta de más de 63 millones de dólares en decomisos.

Por su parte, la multinacional Vitol admitió en diciembre de 2020 la entrega sistemática de sobornos a empleados públicos en Ecuador, México y Brasil en abierta infracción a las leyes anticorrupción de EE.UU. Tras esa aceptación, la compañía suscribió un acuerdo de procesamiento diferido y pactó el desembolso coordinado de 135 millones de dólares en penalizaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y autoridades judiciales de Brasil.

Preguntas frecuentes sobre la condena a Javier Aguilar por coimas en Petroecuador

❓ ¿A cuántos años de cárcel sentenciaron a Javier Aguilar en EE. UU.?

A cuatro años de prisión (48 meses), el decomiso de USD 7,13 millones y una multa penal de USD 100 000.

El juez Eric N. Vitaliano de la Corte de Nueva York dictó la condena tras declararlo culpable de liderar sobornos en Ecuador y México.

❓ ¿Cuánto dinero se pagó en los sobornos de Petroecuador por el contrato de fueloil?

Se estima que los intermediarios canalizaron unos USD 1,6 millones a empleados de Petroecuador.

El pago ilegal facilitó información confidencial para entregar un anticipo de USD 300 millones y asegurar una venta de combustible de USD 900 millones.

❓ ¿Qué papel cumplió Nilsen Arias en el esquema ilícito de Vitol?

Fue el funcionario receptor de los pagos ilícitos mientras lideraba el Comercio Internacional de Petroecuador.

Arias enfrenta cargos en EE. UU. por lavar USD 17 millones y admitió ante la corte haber cobrado USD 13,5 millones que gastó en mansiones y lujos en Europa.

❓ ¿Cómo operó el entramado para pagar sobornos en Pemex y Petroecuador?

A través de empresas de papel en Curazao, Panamá e Islas Caimán, consultorías falsas y facturas simuladas.

La red utilizó intermediarios en Miami, como los hermanos Peré Ycaza, y utilizó a la estatal árabe Oman Trading International como fachada.

❓ ¿Qué medidas tomó Petroecuador frente a la empresa Vitol?

La excluyó formalmente de su lista de clientes y proveedores, prohibiéndole participar en futuros concursos.

La sanción rige desde diciembre de 2020 tras revelarse el acuerdo donde la transnacional admitió ante EE. UU. y Brasil pagos de coimas por USD 135 millones.

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