La inseguridad empuja a contratar seguros de autos y vivienda en Ecuador

Darla Arévalo (I)

Tras la pandemia hay un mayor interés por asegurar autos y viviendas (multiriesgo) en Ecuador.

Uno de los factores que incide es la percepción de inseguridad que hay en las familias. Con estos seguros buscan no perder sus bienes muebles o inmuebles, en caso de robo.

Según registros de la Fiscalía, los robos de autos sumaron 6 911 en el 2021, mientras que en el 2022 escalaron a 11 372.

En el caso de robos a domicilios pasaron de 8 198 a 8 386, entre ambos años.

Esto se ha traducido en que la gente no prescinda de sus pólizas de seguros y más bien contrate otras de multiriesgo para cubrir sus inmuebles.

Dos víctimas de robo de autos

Esthela B. tiene de un seguro de autos, desde 2021. Adquirió una póliza por moda, pues no había tenido la necesidad de usarlo.

Sin embargo, en 2022 en una visita a sus familiares fue víctima de robo. “Salí, me subí y el auto no prendía. Abrimos el capó y nos percatamos que el cerebro del carro no estaba”.

Ella contactó a su aseguradora e hizo la denuncia, pero no recibió ninguna respuesta. Su auto fue intervenido por la empresa de seguros y lo entregaron completo en 10 días.

Fabián Z (nombre protegido), en cambio, perdió su vehículo. En 2021 se llevaron su auto del exterior de su casa. No contaba con un seguro que lo respalde.

Recuerda que llegó a su hogar y dejó el auto afuera del parqueadero hasta atender una llamada, pero al salir ya no lo encontró. “Pensé que estaba viendo mal, pero mi auto no aparecía”.

Puso la denuncia, pero hasta el momento no encuentran su auto. Ahora adquirió otro vehículo para trabajar y optó por un seguro con cobertura total de robo.

Los seguros de autos se recuperaron en 2022

Tras dos años negativos en la emisión de primas netas de autos (2020-2021), las aseguradoras se recuperaron en 2022 con USD 375,4 millones en primas netas emitidas.

Eso significó un aumento del 13,1% respecto al año anterior, según los registros de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg). La siniestralidad devengada fue del 68,3% en 2022, frente al 58% del 2021.

Compra de seguros para vehículos

Este ramo es el segundo más demandado en el mercado asegurador ecuatoriano con una participación del 18,7%. El primero es vida colectiva con casi el 30%.

Para el primer trimestre del 2023 se ve que las primas emitidas de vehículos no solo se mantuvieron, sino que registran un leve incremento del 1,4%, respecto al 2022.

Los seguros del hogar son poco conocidos

En Ecuador, los seguros multiriesgos son poco conocidos. Esto se da porque las personas no saben que se puede asegurar el exterior e interior de las viviendas, es decir, la estructura y contenido o solo uno de ellos.

En el país este seguro es obligatorio para quienes tienen un crédito bancario de vivienda o hipoteca, ya sea por robos o desastres naturales (incendios, rayos, terremotos, erupciones volcánicas, explosión, impacto de vehículos, colapso, daños por agua).

Guadalupe V. cuenta que no tenía asegurada su casa, pero optó por contratar uno después del aluvión ocurrido en el sector de La Gasca, en donde vive. “Yo tengo miedo y no sabemos cuándo pueda pasar algo así otra vez y pierda mi lugar donde vivir”.

Compra de seguros para vivienda

Primas de multiriesgo para no perder bienes



Las primas emitidas en el ramo de multiriesgos, en el que se incluyen las viviendas, fueron de USD 48 millones en 2021, una cifra superior a la del 2019, de prepandemia (USD 43 millones).



Para el 2022 siguieron escalando a USD 61 millones y en el primer trimestre de este 2023 suman 14,3 millones. Esta última cifra es 18,5% menos que en el primer trimestre del 2022.

Talía Rodríguez, directora comercial de Seguros Equinoccial, explica que en el país la cultura de seguros vehiculares está más desarrollada que otras ramas como la del hogar.

En el confinamiento del 2020, enfatiza, la suscripción de seguros bajó por la falta de circulación y movilidad, pero se incrementó durante los últimos seis meses de 2022 y en el 2023. Esto se da por la ola de inseguridad.

Aunque cree que las personas optan por un seguro sin conocer todos los beneficios. "Lo hacen por el miedo a perder un bien”.

Paulo Salazar, gerente de desarrollo de Seguros Alianza, indica que los seguros se presentan con diferentes planes, es decir, tienen niveles bajos, medios y altos, que se acoplan a las necesidades del usuario.

Para optar por un seguro de vivienda o de vehículo se hace una revisión previa del valor de los bienes y se opta por un seguro acorde al valor de ambos.

Los usuarios deben conocer los tipos de beneficios y coberturas, en caso de robo total, parcial, siniestros o desastres naturales. Además, deben tener en cuenta el valor del deducible o copago mínimo que hace el cliente al ocurrir uno de estos problemas.

