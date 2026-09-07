Incautan más de 600 kilos de droga en un contenedor que viajaba Bélgica

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Las intervenciones antinarcóticos en las terminales marítimas de la provincia del Guayas bloquearon un nuevo cargamento ilícito con destino a Europa. Durante una inspección técnica especializada, agentes del orden descubrieron 627 kilogramos de droga en un contenedor que planeaba viajar a Bélgica, el cual transportaba un cargamento comercial de banano para su exportación al mercado internacional.

Hallazgo de droga en un contenedor a Bélgica

El decomiso se concretó en un complejo portuario de Posorja mediante el operativo denominado “FÉNIX-0465”, desarrollado bajo los lineamientos de la Estrategia Operacional 3D.

Las alertas se encendieron tras un análisis de patrones de comportamiento logístico, indicadores operativos y perfiles de riesgo, lo que permitió a los uniformados apartar la estructura metálica que tenía como destino final territorio belga para someterla a un registro exhaustivo.

Unidades operativas que ejecutaron la intervención

La acción de control contó con la participación articulada de personal perteneciente a la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA), el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y la Unidad Nacional de Adiestramiento Canino (CRAC). Asimismo, el procedimiento antidrogas requirió la asistencia pericial de agentes del departamento de Criminalística para la fijación de las evidencias en el sitio.

Modalidad de camuflaje en techo y piso metálico

Al realizar la verificación física minuciosa de la estructura de carga, los equipos policiales hallaron sustancias escondidas en los paneles del techo y debajo de la estructura metálica del piso, camufladas directamente entre el material aislante del compartimento.

El elemento detectado presentaba una consistencia semejante a una masa y una tonalidad beige, cuyas muestras químicas dieron resultado positivo para alcaloide tras la ejecución de las pruebas de campo.

Dosis decomisadas y evidencias fijadas en Posorja

La incautación de este cargamento de cocaína en un contenedor a Bélgica impidió la circulación de aproximadamente 6 270 000 dosis en las redes de distribución de estupefacientes.

Durante la diligencia en los muelles de Posorja, los agentes fijaron como evidencias un contenedor de carga mercantil y dos candados de seguridad que aseguraban la compuerta de la unidad de transporte intervenida.

Impacto en los mercados ilícitos internacionales

El retiro del alcaloide generó una afectación a las economías ilegales calculada en 1 426 425 dólares en el mercado ecuatoriano, mientras que su valorización asciende a 18 810 000 dólares en el mercado estadounidense.

En las plazas de destino de Europa, el impacto financiero para las organizaciones delictivas alcanzó los 29 312 250, en medio de los controles preventivos permanentes orientados a evitar la contaminación de cargas exportables en las terminales del país.

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