Incautan cocaína en Ecuador oculta en fruta de exportación

La Policía de Ecuador realizó una importante incautación de cocaína, al descubrir 2,4 toneladas ocultas en cajas de fruta de exportación.

Esta operación tuvo lugar en un puerto de la ciudad de Machala, que es la capital de la provincia de El Oro y se encuentra en la frontera con Perú. Así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg.

EL ORO

2.4 TONELADAS DE COCAÍNA DECOMISADAS EN PUERTO BOLÍVAR.

El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en Puerto Bolívar, donde un contenedor contaminado por droga fue detectado con clorhidrato de cocaína oculto entre cajas de fruta cuyo destino era un mercado… pic.twitter.com/mrwU7gOVFd — John Reimberg (@JohnReimberg) July 26, 2026

Los pormenores de la operación antidrogas

Agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas, en coordinación con la Unidad de Investigación Antidrogas con Coordinación Europea (Uiace), llevaron a cabo una inspección exhaustiva de un contenedor en el puerto.

Durante esta revisión, encontraron 2 493 paquetes escondidos dentro de cajas de banano que estaban destinados a ser enviados al extranjero.

Valor y características de la droga

Los paquetes contenían una sustancia blanquecina que fue identificada como clorhidrato de cocaína. El ministro Reimberg indicó que el valor estimado de esta droga en el mercado europeo asciende a 136,6 millones de dólares. Además, entre las evidencias recolectadas se encuentran el contenedor y siete sellos de seguridad.

El Oro es punto clave del narcotráfico

La provincia de El Oro juega un papel crucial en la ruta utilizada por las organizaciones narcotraficantes para introducir drogas provenientes de Colombia y Perú. Estas organizaciones envían la droga en contenedores que parten desde varios puertos con destino a Europa y Norteamérica.

Cifras sobre el narcotráfico

Hasta finales de mayo de 2026, Ecuador había decomisado más de 70 toneladas de droga, según cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior. Este dato resalta la magnitud del problema del narcotráfico en el país y la necesidad urgente de continuar con las operaciones antidrogas.