Hospital Guasmo Sur se pronuncia por fallecimiento de recluso

El Hospital General Guasmo Sur confirmó el fallecimiento de una persona privada de la libertad (PPL) bajo custodia médica tras un incidente en sus instalaciones. Las autoridades competentes asumieron las indagaciones del caso.

Pronunciamiento oficial de la casa de salud

Ante la circulación de diversas versiones en redes sociales, el Hospital General Guasmo Sur emitió un comunicado oficial el miércoles 22 de julio de 2026 para fijar su postura institucional sobre el deceso de un recluso internado bajo custodia médica en Guayaquil.

La gerencia del centro hospitalario detalló que el ciudadano, con estatus jurídico de Persona Privada de la Libertad (PPL), “recibió atención médica conforme a los protocolos establecidos y permaneció bajo el cuidado del personal de salud” desde su ingreso al área destinada para pacientes bajo custodia.

Protocolos de emergencia ante el suceso

De acuerdo con el boletín emitido por la institución, parte del Ministerio de Salud Pública, durante la permanencia del recluso en las instalaciones médicas se produjo un acontecimiento imprevisto que actualmente está bajo análisis investigativo.

La administración del hospital señaló textualmente que, “una vez conocida la situación, el equipo hospitalario activó de manera inmediata los protocolos de emergencia e intervención correspondientes”. Pese a la respuesta del personal médico, las autoridades confirmaron el deceso y expresaron sus condolencias: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del ciudadano y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares”.

Antecedentes de incidentes similares en el centro asistencial

Este tipo de situaciones de vulnerabilidad o intentos de salida por zonas altas no son nuevos en el Hospital General Guasmo Sur, ya que, como reportó este Medio en un reportaje del 30 de noviembre de 2021; en ese mes se registraron dos eventos destacados en las instalaciones: el 23 de noviembre, una persona privada de la libertad (PPL) que ingresó herida tras incidentes en la Penitenciaría intentó fugar vistiendo un mandil de médico y fue detenida en la puerta del centro.

Pocos días después, el 30 de noviembre de 2021, un paciente internado en el área de neumología, en el cuarto piso, rompió el vidrio de una ventana en un intento de escape que movilizó al Cuerpo de Bomberos, descartándose inicialmente que se tratara de un reo y confirmándose que correspondía a una persona con problemas de adicción.

Colaboración con las indagaciones policiales

Frente a este suceso que es materia de indagación, la casa de salud ratificó su apertura con los organismos de control del Estado para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte del interno en Guayaquil.

En el comunicado, el hospital recalcó que se “encuentra colaborando con la Policía Nacional y las instituciones competentes, facilitando toda la información requerida, bajo principios de transparencia y respeto al debido proceso”.

Asimismo, la institución hizo un llamado público para evitar la desinformación: “Solicitamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación informarse únicamente a través de los canales oficiales”.

Compromiso con la atención y la seguridad

Finalmente, las autoridades del Hospital General Guasmo Sur reiteraron que su labor institucional se mantiene firme a pesar de la contingencia registrada en sus instalaciones asistenciales.

El establecimiento ratificó su “compromiso de garantizar servicios de salud oportunos, dignos y de calidad para toda la ciudadanía”, mientras las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Fiscalía continúan levantando indicios para determinar responsabilidades en torno al trágico hecho.