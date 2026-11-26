Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Un hombre identificado como Rolando A. recibió una sentencia de 22 años de prisión por el delito de violación contra su hijastra, una adolescente de 12 años. El Tribunal de Garantías Penales de la causa declaró su culpabilidad tras analizar las pruebas que presentó la Fiscalía General del Estado durante la audiencia de juzgamiento.

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Los hechos ocurrieron el 8 de octubre de 2025 en la parroquia San Cristóbal, en Quevedo, provincia de Los Ríos. La madre de la víctima acudió a un destacamento de la Policía Nacional junto con su hija, luego de que la adolescente le contara sobre la agresión sexual que atribuyó a su padrastro.

La Fiscalía informó sobre la sentencia el 25 de noviembre de 2026. El proceso incluyó pericias médico-legales y psicológicas, testimonios de familiares y agentes policiales, además del relato anticipado de la víctima.

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La denuncia por violación a su hijstra permitió activar el proceso penal

Después de conocer el relato de su hija, la madre acudió a la Policía Nacional para denunciar el hecho. Los agentes activaron los protocolos correspondientes y trasladaron a la adolescente a un punto de atención de Fiscalía, donde los especialistas practicaron las primeras pericias.

En paralelo, la Policía localizó al sospechoso y lo aprehendió. Posteriormente, la Fiscalía inició el proceso penal por el delito de violación.

La adolescente tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos. Su condición de hijastra del agresor también formó parte de los elementos que el proceso judicial examinó para establecer el vínculo entre ambos.

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Pruebas presentadas durante el juicio

Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal a cargo expuso los elementos que obtuvo en la instrucción fiscal. Entre las pruebas constaron los resultados de las evaluaciones médico-legales y psicológicas, que identificaron afectaciones en la víctima como consecuencia del delito.

También declararon los agentes policiales que participaron en el procedimiento y en la aprehensión del acusado. Varios familiares comparecieron ante el Tribunal y la Fiscalía reprodujo el testimonio anticipado de la adolescente.

En ese relato, la víctima describió cómo ocurrieron los hechos e identificó a su padrastro como el responsable de la agresión. Según la información de Fiscalía, su declaración coincidió con los demás testimonios presentados durante el juicio.

El expediente también incluyó una pericia de entorno social, que estableció las condiciones de vulnerabilidad de la adolescente. Además, la prueba documental permitió acreditar la identidad de la víctima y del agresor, así como el vínculo familiar entre ambos.

El COIP establece penas de hasta 22 años por violación

El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito de violación y establece penas de 19 a 22 años de prisión. En este caso, el Tribunal impuso al sentenciado la pena máxima prevista en el rango señalado por la Fiscalía.

La sentencia de 22 años responde a la decisión del Tribunal de Garantías Penales, que declaró culpable a Rolando A. por la agresión sexual contra su hijastra.

Lo que se sabe de la sentencia por violación a su hijastra, preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos años de prisión recibió el hombre condenado por violar a su hijastra en Quevedo? Rolando A. recibió una sentencia de 22 años de prisión por el delito de violación contra su hijastra.

El Tribunal de Garantías Penales de la causa declaró su culpabilidad después de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado durante la audiencia de juzgamiento. ❓ ¿Quién es la víctima del delito de violación en Quevedo? La víctima es una adolescente de 12 años, hijastra del hombre sentenciado.

Contexto: El vínculo familiar entre la víctima y el agresor formó parte de los elementos documentales que la Fiscalía presentó durante el juicio. ❓ ¿Cuándo y dónde ocurrió la agresión sexual contra la adolescente? Los hechos ocurrieron el 8 de octubre de 2025, en la parroquia San Cristóbal, en Quevedo, provincia de Los Ríos.

La Fiscalía informó sobre la sentencia el 25 de noviembre de 2026, después de la audiencia de juzgamiento. ❓ ¿Cómo se conoció el caso de violación contra la adolescente en Quevedo? La madre de la víctima acudió a un destacamento de la Policía Nacional junto con su hija para denunciar la agresión sexual.

La adolescente contó a su madre que su padrastro la agredió sexualmente. Tras la denuncia, los agentes activaron los protocolos correspondientes y trasladaron a la menor a un punto de atención de Fiscalía. ❓ ¿Qué ocurrió con el hombre acusado después de la denuncia? La Policía localizó y aprehendió a Rolando A., quien posteriormente enfrentó un proceso penal por violación.

La Fiscalía inició la instrucción fiscal y reunió elementos probatorios para sustentar la acusación durante la audiencia de juzgamiento. ❓ ¿Qué pruebas presentó la Fiscalía para conseguir la sentencia de 22 años? La Fiscalía presentó pericias médico-legales y psicológicas, testimonios policiales y familiares, el testimonio anticipado de la víctima y pruebas documentales.

Las evaluaciones identificaron afectaciones en la adolescente como consecuencia del delito. Los documentos también acreditaron la identidad de la víctima y del agresor, así como el vínculo familiar entre ambos. ❓ ¿Qué declaró la adolescente durante el proceso judicial? En su testimonio anticipado, la adolescente describió cómo ocurrieron los hechos e identificó a su padrastro como el agresor.

Según la Fiscalía, el relato de la víctima coincidió con los demás testimonios que el fiscal presentó durante la audiencia de juzgamiento. ❓ ¿Qué estableció la pericia de entorno social de la víctima? La pericia determinó las condiciones de vulnerabilidad en las que vivía la adolescente.

Este informe formó parte de las pruebas que la Fiscalía expuso ante el Tribunal de Garantías Penales, junto con las evaluaciones médico-legales y psicológicas. ❓ ¿Qué artículo del COIP establece las penas por el delito de violación en Ecuador? El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito de violación y establece penas de 19 a 22 años de prisión.

En el caso de Quevedo, el Tribunal impuso a Rolando A. una condena de 22 años, el máximo de la pena dentro del rango señalado en la información de Fiscalía. ❓ ¿Qué institución informó sobre la sentencia contra Rolando A. en Quevedo? La Fiscalía General del Estado informó sobre la sentencia de 22 años de prisión el 25 de noviembre de 2026.

El caso corresponde a una agresión sexual contra una adolescente de 12 años en la parroquia San Cristóbal. La decisión judicial se sustentó en las pruebas presentadas durante la audiencia de juzgamiento.

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