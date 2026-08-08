Hijo de Baldor Bermeo es aprehendido en Puerto Bolívar este 8 de agosto de 2026

La Policía Nacional aprehendió a cinco personas, entre ellas un hijo del exalcalde de Camilo Ponce Enríquez Elías Baldor Bermeo Cabrera, durante un operativo ejecutado en Puerto Bolívar, provincia de El Oro.

Hijo de Baldor Bermejo estaba en Puerto Bolívar

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este sábado 8 de agosto de 2026 sobre el procedimiento a través de su cuenta de X. Según el funcionario, las cinco personas fueron aprehendidas por un presunto robo tras una persecución policial.

El operativo antidelictivo se desarrolló en el sector de las calles General Páez y Junín, a la altura del Muelle Divino Niño, en Puerto Bolívar.

Tres de los aprehendidos son menores de edad

Entre los aprehendidos se encuentra B.T.B.E., de 17 años, a quien Reimberg identificó como hijo de Baldor Bermeo. También fueron detenidos dos jóvenes de 19 y 18 años.

Las otras dos personas involucradas tienen 17 años, según la información proporcionada por el Ministro del Interior. Debido a que tres de los aprehendidos son menores de edad, sus identidades se mantienen bajo reserva, aunque sí se reveló que uno de ellos es el hijo de Baldor Romero.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron como indicio un teléfono celular. Reimberg no proporcionó detalles sobre el objeto presuntamente sustraído ni sobre las circunstancias que originaron la persecución.

Los cinco aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.

¿Quién es Baldor Bermeo?

Elías Baldor Bermeo Cabrera fue alcalde de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, entre 2019 y 2023. Además, es un empresario relacionado con el sector minero.

Bermeo fue detenido el 28 de julio de 2026 durante un operativo realizado por la Policía y la Fiscalía en Azuay y El Oro.

Las autoridades investigan un supuesto esquema de lavado de activos cuyo origen estaría relacionado con minería ilegal y distribución de explosivos, tal como lo reveló este Medio.

En esa intervención se ejecutaron 10 allanamientos y seis personas fueron detenidas. Las investigaciones también analizan posibles conexiones entre la estructura intervenida y Los Lobos, según informó anteriormente el ministro Reimberg.

La investigación contra Bermeo deberá determinar las responsabilidades individuales dentro del proceso. La aprehensión de su hijo en Puerto Bolívar corresponde a un procedimiento distinto por un presunto robo.

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