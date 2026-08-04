Hallan con vida a Ruth Medina, hermana de víctima de Las Malvinas

La Fiscalía General del Estado confirmó la localización con vida de Ruth Medina Lajones, hermana de uno de los jóvenes, víctimas de Las Malvinas, tras permanecer seis días reportada como desaparecida en Guayaquil.

Localizan en Guayaquil a Ruth Medina, hermana de uno de los jóvenes víctima de Las Malvinas, tras una intensa búsqueda

Tras seis días de incertidumbre y de intensa búsqueda institucional, la joven Ruth Medina Lajones fue localizada con vida la noche de este martes 4 de agosto de 2026, según confirmó de manera oficial la Fiscalía General del Estado.

La adolescente, de 16 años de edad, había sido reportada como desaparecida desde el pasado 29 de julio, fecha en la que se perdió su rastro en el sector de Las Malvinas, ubicado en el sur de Guayaquil.

Según los reportes del Ministerio del Interior y las primeras investigaciones policiales, la menor salió de su domicilio alrededor de las 13:00 con dirección a su establecimiento educativo, situado en el suroeste de la ciudad, vistiendo el uniforme compuesto por falda y blusa azules.

Detalles de la desaparición y activación institucional

El caso generó gran preocupación social y movilización ciudadana debido a los antecedentes familiares de la adolescente.

Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH), reveló en declaraciones periodísticas que Ruth Medina es hermana de Steven Medina, uno de los cuatro menores involucrados en el denominado caso Las Malvinas, cuyas muertes ocurrieron tras una detención ejecutada por una patrulla militar en 2024.

Ante la desaparición de la joven, el representante legal del CDH había solicitado públicamente al Gobierno la activación de la Alerta Emilia, argumentando un contexto de vulnerabilidad y desprotección para las infancias en sectores empobrecidos de la provincia del Guayas.

Publicación de la ficha oficial y protocolos

Pese a que la desaparición de la menor se registró el 29 de julio de 2026, la ficha de búsqueda oficial se difundió públicamente la mañana del martes 4 de agosto a través de las cuentas institucionales de la Fiscalía y la Policía Nacional.

En dicha difusión matutina, bajo la etiqueta de desaparecidos, las autoridades solicitaron a la ciudadanía cualquier información que permitiera dar con el paradero de Ruth Kataleya Medina Lajones en el sur de Guayaquil, exhortando a la comunidad a colaborar de inmediato.

Confirmación oficial del hallazgo por parte de la Fiscalía

Horas más tarde de haber emitido la alerta ciudadana, exactamente a las 19:45 de este martes, la Fiscalía General del Estado actualizó la información a través de sus redes sociales.

Mediante un comunicado oficial, la institución confirmó que la adolescente reportada como desaparecida ya había sido localizada con vida. No obstante, hasta el momento, las autoridades competentes no ofrecieron mayores precisiones sobre el lugar exacto del hallazgo ni detalles médicos vinculados a su estado de salud actual.

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