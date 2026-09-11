Hallan casi 60 granadas de uso militar en Daule ocultas por la banda de Los Lobos

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Un arsenal de alto poder destructivo fue neutralizado en la cuenca baja del río Guayas este viernes 11 de septiembre de 2026. La localización de casi 60 granadas de uso militar en Daule, las cuales permanecían almacenadas en un área de vegetación espesa, frenó el abastecimiento bélico de redes delictivas que pretendían emplear dicho armamento en atentados urbanos y ataques armados.

Hallazgo de granadas de uso militar en Daule

La incursión táctica se concentró en una zona boscosa perteneciente al cantón Daule. En ese punto, uniformados pertenecientes a las Fuerzas Armadas, integrados en el Bloque de Seguridad, ubicaron el escondite tras recibir datos estratégicos proporcionados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Los artefactos se encontraban camuflados entre la maleza para impedir su detección durante patrullajes aéreos o terrestres.

Vínculos con el grupo delictivo Los Lobos

Conforme a los reportes oficiales emitidos por el Gobierno, el depósito clandestino pertenecía a la organización criminal Los Lobos.

Las indagaciones preliminares dan cuenta de que los integrantes de esta estructura mantenían los pertrechos en reserva para distribuirlos de forma posterior a células operativas dedicadas a perpetrar actos violentos en diversos sectores del litoral ecuatoriano.

Alcance destructivo y estimación de víctimas

El informe balístico y técnico alertó sobre las características de los artefactos incautados, catalogados como dispositivos bélicos de alto impacto.

Las estimaciones oficiales determinaron que, si este lote explosivo hubiese sido detonado en un ataque conjunto, más de 200 personas habrían perdido la vida.

El cálculo gubernamental subrayó que entre los afectados directos pudieron figurar trabajadores, familias, jóvenes y transeúntes.

Retiro de municiones y peritajes técnicos

Durante el rastrillaje del perímetro boscoso, los uniformados no solo decomisaron las granadas, sino que retiraron de circulación munición militar de diverso calibre y material explosivo complementario.

Todos los elementos balísticos quedaron bajo custodia de las autoridades pertinentes para la ejecución de los análisis periciales, el levantamiento de huellas y la apertura de investigaciones que permitan establecer la ruta de procedencia y el destino planificado de las cargas.

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